  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. Ankara'nın o ilçesinde yaşayanlara müjde! Çocuklar için tamamen ücretsiz hizmet veriyor

Ankara'nın o ilçesinde yaşayanlara müjde! Çocuklar için tamamen ücretsiz hizmet veriyor

Yayınlanma:
Ankara'nın o ilçesinde yaşayanlara müjde! Çocuklar için tamamen ücretsiz hizmet veriyor
Keçiören Belediyesi, bayram dolayısıyla gezi alanlarını ücretsiz olarak sunarak Ankara dışına çıkmayacak vatandaşların ilgisini çekiyor. İşte ücretsiz hizmet verecek alanlar...

Kurban Bayramı yaklaşırken, Keçiören Belediyesi vatandaşları sevindirecek bir duyuru yaptı. Belediye, bayram süresince ücretsiz olarak hizmet verecek gezi alanlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı, çocuk lunaparkı, teleferik ve Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti gibi alanlar, bayramda Keçiören'e çıkamayacak olan vatandaşlar için eğlence merkezi olacak.

ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK ALANLAR

1

Çocuklar, Deniz Dünyası'nda binlerce farklı sualtı canlısını görme fırsatı yakalayacak. Doğal Yaşam Parkı ise yüzlerce çeşit yaban hayvanını barındırarak çocukların doğayla iç içe olmasını sağlayacak.

Lunaparkı tercih edenler, renkli oyuncakların keyfini çıkaracak. Teleferik ise Keçiören'i kuşbakışı izlemek isteyen ziyaretçiler için unutulmaz bir deneyim sunacak. Kayak yapmaktan hoşlananlar ise ücretsiz olarak kayak keyfini yaşayabilecekler.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocukların Kurban Bayramı süresince Keçiören'de eğlenceli vakit geçirebileceklerini belirtti. Belediye olarak lunapark, Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı, teleferik, aqua parklar, buz pateni pisti gibi birçok tesisi hizmete sunduklarını dile getirdi. Ayrıca voleybol sahaları, tenis kortları, basketbol sahaları ve halı sahalarının da ücretsiz olarak halkın kullanımına açık olduğunu vurguladı. Keçiörenli çocukların büyük bir şansları olduğunu ifade eden Başkan Altınok, devletin ve milletin geleceği olan çocukların bayram süresince ücretsiz eğlence imkanından faydalanacaklarını belirtti.

Bu bayramda Keçiören'de bulunan gezi alanlarına gelen vatandaşlar, keyifli ve unutulmaz bir zaman geçirecekler. Keçiören Belediyesi, çocuklara ve ailelere güzel bir bayram hediyesi sunarak mutluluklarını paylaşmayı amaçlıyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yaşam
Bu ülkelere gitmek için vizeye ihtiyacınız yok! Vizesiz gidebileceğiniz 9 Avrupa ülkesi!
Bu ülkelere gitmek için vizeye ihtiyacınız yok! Vizesiz gidebileceğiniz 9 Avrupa ülkesi!
Bursa'da Otoban Üzerinde Çıkan Araç Yangını
Bursa'da Otoban Üzerinde Çıkan Araç Yangını
Karavanda yaşamak isteyenler! Aylık gideri ağızları açık bıraktı
Karavanda yaşamak isteyenler! Aylık gideri ağızları açık bıraktı
Meteoroloji'den 3 ile sert uyarı! Güneşli günler geride kalıyor: Duyuru yapıldı
Meteoroloji'den 3 ile sert uyarı! Güneşli günler geride kalıyor: Duyuru yapıldı
Ankara'ya yeni otobüs hatları geliyor! Binlerce kişi bayram edecek: EGO duyurdu
Ankara'ya yeni otobüs hatları geliyor! Binlerce kişi bayram edecek: EGO duyurdu
Ankara'nın o ilçesinde yaşayanlara müjde! Duyuru yapıldı: 1 Temmuz'da başlayacak
Ankara'nın o ilçesinde yaşayanlara müjde! Duyuru yapıldı: 1 Temmuz'da başlayacak
Üniversiteden yeni mezun olan gençlere müjde! 2 yıl boyunca ücretsiz yararlanabilecekler
Üniversiteden yeni mezun olan gençlere müjde! 2 yıl boyunca ücretsiz yararlanabilecekler