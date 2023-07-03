Ankara'nın o ilçesinde yaşayanlara müjde! Çocuklar için tamamen ücretsiz hizmet veriyor

Kurban Bayramı yaklaşırken, Keçiören Belediyesi vatandaşları sevindirecek bir duyuru yaptı. Belediye, bayram süresince ücretsiz olarak hizmet verecek gezi alanlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı, çocuk lunaparkı, teleferik ve Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti gibi alanlar, bayramda Keçiören'e çıkamayacak olan vatandaşlar için eğlence merkezi olacak.



ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK ALANLAR





Çocuklar, Deniz Dünyası'nda binlerce farklı sualtı canlısını görme fırsatı yakalayacak. Doğal Yaşam Parkı ise yüzlerce çeşit yaban hayvanını barındırarak çocukların doğayla iç içe olmasını sağlayacak.

Lunaparkı tercih edenler, renkli oyuncakların keyfini çıkaracak. Teleferik ise Keçiören'i kuşbakışı izlemek isteyen ziyaretçiler için unutulmaz bir deneyim sunacak. Kayak yapmaktan hoşlananlar ise ücretsiz olarak kayak keyfini yaşayabilecekler.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocukların Kurban Bayramı süresince Keçiören'de eğlenceli vakit geçirebileceklerini belirtti. Belediye olarak lunapark, Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı, teleferik, aqua parklar, buz pateni pisti gibi birçok tesisi hizmete sunduklarını dile getirdi. Ayrıca voleybol sahaları, tenis kortları, basketbol sahaları ve halı sahalarının da ücretsiz olarak halkın kullanımına açık olduğunu vurguladı. Keçiörenli çocukların büyük bir şansları olduğunu ifade eden Başkan Altınok, devletin ve milletin geleceği olan çocukların bayram süresince ücretsiz eğlence imkanından faydalanacaklarını belirtti.

Bu bayramda Keçiören'de bulunan gezi alanlarına gelen vatandaşlar, keyifli ve unutulmaz bir zaman geçirecekler. Keçiören Belediyesi, çocuklara ve ailelere güzel bir bayram hediyesi sunarak mutluluklarını paylaşmayı amaçlıyor.