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  3. Ankara'nın o ilçesinde yaşayanlara müjde! Duyuru yapıldı: 1 Temmuz'da başlayacak

Ankara'nın o ilçesinde yaşayanlara müjde! Duyuru yapıldı: 1 Temmuz'da başlayacak

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Ankara'nın o ilçesinde yaşayanlara müjde! Duyuru yapıldı: 1 Temmuz'da başlayacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Çamlıdere - Ulus hattının hizmete gireceğini duyurdu. Yeni hat, toplu taşıma hizmetlerine katkı sağlayacak ve yolculara daha fazla seyahat seçeneği sunacak. 610 numaralı Çamlıdere - Ulus hattının açılmasıyla birlikte, Ankara'da ulaşım ağı genişleyecek ve vatandaşlar daha rahat bir şekilde seyahat edebilecek. İşte detaylar...

Çamlıdere ilçesinde yaşayanlar için sevindirici bir haber geldi. EGO Genel Müdürlüğü, 610 numaralı Çamlıdere - Ulus hattının hizmete başlayacağını duyurdu. 

EGO TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

ego

"EGO Genel Müdürlüğü, 1 Temmuz 2023 Cumartesi gününden itibaren 610 numaralı Çamlıdere - Ulus hattında seferlerine başlayacak.

EGO CEP’TE uygulaması ve EGO Şehir İçi Ulaşım Web Bilgi Sistemi üzerinden, araçların hareket saatleri ve güzergah bilgilerine kolaylıkla ulaşabileceksiniz."

Bu yeni hattın devreye girmesiyle birlikte, Çamlıdere halkı daha etkin bir toplu taşıma hizmetinden faydalanabilecek. Araçların hareket saatleri ve güzergah bilgilerine kolaylıkla erişebilecek olmaları da seyahatlerini daha planlı ve konforlu hale getirecek. EGO Genel Müdürlüğü'nün sağladığı bilgi sistemleri, yolcuların güncel ve doğru bilgilere kolaylıkla ulaşmalarını sağlayacak.

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