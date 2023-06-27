Ankara'nın o ilçesinde yaşayanlara müjde! Duyuru yapıldı: 1 Temmuz'da başlayacak

Çamlıdere ilçesinde yaşayanlar için sevindirici bir haber geldi. EGO Genel Müdürlüğü, 610 numaralı Çamlıdere - Ulus hattının hizmete başlayacağını duyurdu.

EGO TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI





"EGO Genel Müdürlüğü, 1 Temmuz 2023 Cumartesi gününden itibaren 610 numaralı Çamlıdere - Ulus hattında seferlerine başlayacak.

EGO CEP’TE uygulaması ve EGO Şehir İçi Ulaşım Web Bilgi Sistemi üzerinden, araçların hareket saatleri ve güzergah bilgilerine kolaylıkla ulaşabileceksiniz."

Bu yeni hattın devreye girmesiyle birlikte, Çamlıdere halkı daha etkin bir toplu taşıma hizmetinden faydalanabilecek. Araçların hareket saatleri ve güzergah bilgilerine kolaylıkla erişebilecek olmaları da seyahatlerini daha planlı ve konforlu hale getirecek. EGO Genel Müdürlüğü'nün sağladığı bilgi sistemleri, yolcuların güncel ve doğru bilgilere kolaylıkla ulaşmalarını sağlayacak.