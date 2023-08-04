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Ankara'ya sokağa çıkma yasakları geri döndü! 6 Ağustos'a kadar sürecek... O yaş grubuna dikkat

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Ankara'ya sokağa çıkma yasakları geri döndü! 6 Ağustos'a kadar sürecek... O yaş grubuna dikkat
Ankara'da ikamet edenlere önemli bir uyarı yapıldı. Yapılan duyuruda 1-6 Ağustos tarihleri arasında büyük bir tehlikenin bulunduğu bildirildi.

Ankara'da ikamet edenler için önemli bir duyuru yapıldı ve halka yönelik bir uyarıda bulunuldu. Ankara Valiliği tarafından verilen bu bilgilendirme çerçevesinde, 1-6 Ağustos tarihleri arasında saat 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması ve özellikle dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri doğrultusunda, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının oldukça yükseleceği konusunda uyarıda bulundu. Havanın orta haftadan itibaren Ankara genelinde artarak, gelecek hafta başına kadar 4 ila 8 derece üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.

sokak yasağı

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar, 1-6 Ağustos 2023 tarihleri arasında özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Vatandaşların sağlığını korumak adına alınan bu önlemle, sıcak hava koşullarına karşı daha bilinçli bir şekilde hareket etmeleri hedefleniyor.

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