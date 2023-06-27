Ankara'ya yeni otobüs hatları geliyor! Binlerce kişi bayram edecek: EGO duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çamlıdere'deki Özel Toplu Taşıma Araçları'nın (ÖTA) maliyetlerini karşılayamadığı için faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Bu nedenle, Çamlıdere'de toplu taşıma hizmetlerinde değişiklikler yapılmaya karar verildi. EGO Genel Müdürlüğü, bu durumu dikkate alarak harekete geçti ve 1 Temmuz 2023 Cumartesi gününden itibaren kendi otobüsleriyle 610 Çamlıdere-Ulus hattında hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Bu yeni düzenlemeyle birlikte, Çamlıdere halkı ulaşım ihtiyaçlarını EGO'nun kendi otobüsleriyle karşılayabilecek. EGO, daha önce ÖTA tarafından sunulan toplu taşıma hizmetlerinin aksamadan devam etmesini sağlamak amacıyla bu adımı attı. Böylece, Çamlıdere-Ulus hattında seyahat edenler için daha güvenilir ve sürekli bir toplu taşıma seçeneği sunulacak.

İŞTE YENİ HAT GÜZERGAHLARI





EGO Genel Müdürlüğü denetimindeki 610-3 Çamlıdere-Ankara hattında hizmet veren Özel Toplu Taşıma Araçlarının faaliyetlerinin sona ermesiyle birlikte, belediye bünyesindeki otobüsler "610 Çamlıdere-Ulus" hattında hizmet vermeye başlayacak.

Başkentliler, otobüslerin hareket saatlerini EGO CEP'TE mobil uygulaması ve ego.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecekler.

610 Çamlıdere-Ulus hattı güzergahı ise şu şekildedir: Gidiş istikameti; Cumhuriyet Caddesi (Çamlıdere), Çamlıdere Yolu, Ankara-Bolu Yolu, Kızılcahamam, Ankara-Bolu Yolu, Akdoğan Mahallesi, Ankara-Bolu Yolu, Kahramankazan, Ankara-Bolu Yolu, Sarayköy, Ankara-Bolu Yolu, İstanbul Yolu, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, İstanbul Caddesi (Ulus).

Dönüş İstikameti ise şu şekildedir: İstanbul Caddesi (Ulus), Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, İstanbul Yolu, Sarayköy, Ankara-Bolu Yolu, Kahramankazan, Ankara-Bolu Yolu, Akdoğan Mahallesi, Ankara-Bolu Yolu, Kızılcahamam, Ankara-Bolu Yolu, Çamlıdere Yolu, Cumhuriyet Caddesi (Çamlıdere).

Bu bilgilere ek olarak, güncel duraklar ve saatler hakkında daha fazla ayrıntıya EGO resmi iletişim kanallarından veya internet sitesinden ulaşabilirsiniz.