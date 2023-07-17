Anneler bu habere çok sevinecek! 0-4 yaş arası çocuğu olanlar artık ücretsiz kullanacak: Başvuru sayfası açıldı

0-4 yaş arası çocuğu olan aileler için müjdeli bir haber geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yapılan yeni düzenlemeyle birlikte annelere ücretsiz ulaşım hakkı tanıyacak. Bu düzenleme, anne ve babaların ulaşım konusundaki büyük problemlerine çözüm olacak. İlgili açıklamalar büyük ilgi çekerken, detaylar araştırılmaya devam ediyor. İşte detaylar...





ANNELERE ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI TANINACAK!

0-48 ay aralığında çocuğu bulunan annelere "Anne Kart" adı verilen kartlar ücretsiz olarak sağlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, anneler bu kartlar sayesinde ücretsiz ulaşım imkanından faydalanabilecekler. Anne Kart, ücretsiz İstanbulkart olarak sunulacak ve içerisinde 150 kontör bulunacak. Başvurular ise https://www.istanbulkart.istanbul/anne-kart adresi üzerinden yapılacak. İşte ayrıntılar...





İstanbul Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "0-4 yaş arasında çocuğu olan annelerimize destek olmak ve ulaşım konusunda kolaylık sağlamak amacıyla Anne Kart'ı hayata geçiriyoruz. Anne Kart, ücretsiz İstanbulkart olarak hizmet verecek ve annelerimizin seyahatlerini kolaylaştıracak. Başvuruları online olarak alacak ve kartlar içerisinde 150 kontör ile verilecek. Böylece annelerimiz çocuklarıyla birlikte rahat ve ücretsiz bir şekilde seyahat edebilecekler."

Bu yeni düzenleme, çocuklu ailelerin ulaşım masraflarını azaltarak ekonomik bir destek sağlamayı hedefliyor. Aileler, Anne Kart sayesinde İstanbul'da toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabilecekler. Bu girişim, anne ve babaların çocuklarıyla birlikte günlük işlerini halletmelerini kolaylaştırarak yaşam kalitelerini artırmayı amaçlıyor.

Anne Kart uygulaması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ailelere verdiği bir destek olarak ön plana çıkıyor. Başvuruların online olarak yapılabileceği ve kartların içindeki kontörlerle birlikte annelere sağlanacak kolaylık, çocuklu aileler arasında büyük bir memnuniyetle karşılanacak. Bu uygulama, İstanbul'da yaşayan ailelere önemli bir avantaj sağlayacak ve anne ve babaların ulaşım konusunda daha rahat bir deneyim yaşamalarını sağlayacak.