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Annelerin leziz köftesinin püf noktası buymuş! Tüm detaylarıyla anne köftesi tarifi

Geçmişin sıcak anılarını hatırlatan, damaklarda iz bırakan enfes tadı ve evinizi saracak o eşsiz koku ile yemek saatlerinize renk katacak! İşte, her lokmasında annelerimizin elinin lezzetini bulacağınız, geleneksel Anne Köftesi’nin sırlarla dolu tarifi...

Yayın Tarihi: 15.06.2024 00:22
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 00:22
Annelerin leziz köftesinin püf noktası buymuş! Tüm detaylarıyla anne köftesi tarifi

Sofralarınızı şenlendirecek, geleneksel tadıyla ağızları tatlandıracak! İşte sevilen Anne Köftesi’nin nasıl yapıldığına dair rehber…

ANNE KÖFTESİ

ANNE KÖFTESİ YAPIMI

Malzeme Listesi:

• 500 gr kıyma (orta yağ oranında)

• 1 adet kuru soğan (ince rendelenmiş)

• 2 dilim bayat ekmek (suda ıslatılmış ve sıkılmış)

• 1 adet yumurta

• 2 diş sarımsak (dövülmüş)

• 1 çay kaşığı kimyon

• 1 çay kaşığı karabiber

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı kırmızı biber

• Yarım demet maydanoz (ince doğranmış)

Yapılışı:

1. Geniş bir karıştırma kabı alın ve içine kıyma, rendelenmiş soğan, ekmek içi, yumurta, dövülmüş sarımsak, kimyon, karabiber, tuz ve kırmızı biberi ekleyin. En son ince doğranmış maydanozu da ilave edip, tüm malzemeleri elinizle güzelce yoğurarak köfte harmanını hazırlayın.

2. Köfte harcınızı streç film ile sarıp, buzdolabında yarım saat kadar dinlendirin. Bu süreç, köftelerin daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.

3. Buzdolabından çıkardığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp, avucunuzda yuvarlayarak şekil verin ve hafifçe bastırarak köftelerinizi formunuza getirin.

4. Bir tavada az miktarda yağ ısıtın ve köftelerinizi ekleyin. Orta ateşte, her iki yüzeyi de güzelce kızarana kadar pişirin.

5. Pişen Anne Köftelerini sıcak servis edin. Yanında pilav, patates kızartması veya taze salata ile harika bir öğün oluşturabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak domates sosu veya yoğurt eşliğinde de sunabilirsiniz. Afiyet olsun!

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Annelerin leziz köftesinin püf noktası buymuş! Tüm detaylarıyla anne köftesi tarifi

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