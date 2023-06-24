Antakya Çevreyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 7 Araç Karıştı, 1 Kişi Yaralandı
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Antakya Çevreyolu Ekincioğlu kavşağında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi ve 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza konusu ile ilgili inceleme devam ediyor.
Antakya Çevreyolu Ekincioğlu kavşağında meydana gelen trafik kazasında 7 araç birbirine girdi ve 1 kişi yaralandı. Kazanın nedeni dikkatsizlik olarak açıklandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza konusu ile ilgili inceleme devam ediyor.
Kaza sonrası olay yerinde bir cipin bir başka otomobilin üzerinde durması ise dikkat çekti.
Yaşam
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