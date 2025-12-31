DOLAR
Antalya Aksu'da Dereye Düşen Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Topallı Mahallesi'nde dereye düşen köpek, mahalle sakini Mustafa Alkan'ın 112'yi aramasıyla gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:55
Antalya'nın Aksu ilçesinde dereye düşen bir köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 14.00 sıralarında Topallı Mahallesi'ndeki Gelin Düşen Deresi'nde meydana geldi.

Mahalle sakini Mustafa Alkan, suyu kontrol etmek için dere kenarına indiğinde bir köpeğin suya düştüğünü fark etti. Alkan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu dereye düşen köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

