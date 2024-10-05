DOLAR
34,23 0,08%
EURO
37,62 0,18%
ALTIN
2.919,65 -0,07%
BITCOIN
2.118.498,99 0,89%

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Kırmızı Halı Coşkusu

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali, açılış töreniyle sinema tutkunlarını bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 20:43
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 21:05
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Kırmızı Halı Coşkusu

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Açılışı

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, görkemli bir kırmızı halı geçişiyle kapılarını açtı. Sinema ve televizyon dünyasının ünlü simaları, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önünde yürüyerek medya mensuplarına poz verdiler.

Önemli İsimlerin Açıklamaları

Ünlü oyuncu Menderes Samancılar, festivalin önemine değinerek, "Bu güzel film festivali sinemanın can damarlarından birisidir. Herkesin görevi, festivali yaşatmak ve desteklemektir," dedi. Sinema sanatçılarının Antalyalılar gibi festivale sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Diğer bir oyuncu Mustafa Alabora, festivallerin sinemanın gelişimine katkı sağladığını belirtirken, Mehmet Aslantuğ da böyle köklü bir festivali yaşatmanın büyük bir emek gerektirdiğini ifade etti.

Jüri Üyelerinin Görüşleri

Festivalin jüri başkanı Ferzan Özpetek, etkinlikte yer almaktan mutlu olduğunu belirterek, "Burası yeni yönetmenler ve isimlerin çıkmasına vesile olacak," dedi. Jüri üyesi İlker Kaleli, festivalde yer alan ilginç seçkilerden bahsetti ve sanatın baskı kabul etmediğini vurguladı.

Ödül Alacak İsimler

Festivalde "Başarı Ödülü" alacak olan Aras Bulut İynemli, heyecanını dile getirerek, "Festivalin çok güzel geçeceğine inanıyorum," dedi. Yeni dizisiyle ilgili olumlu geri dönüşler aldığını belirten İynemli, "Ekibimiz çok heyecanlı, senaryomuz muhteşem," diye konuştu.

İynemli, festival için setteki çalışmalarından ayrılıp geldiğini, ertesi gün tekrar sete döneceğini ekledi.

Açılış Töreni Coşkusu

Kırmızı halı geçişinin ardından açılış törenine geçildi ve tüm katılımcılar etkinliğin keyfini çıkardı.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle...

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı. Sinema oyuncusu Perihan Savaş da törene katıldı.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle...

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı. Sinema oyuncusu Perihan Savaş da törene katıldı.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle...

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı. Sinema oyuncusu Perihan Savaş da törene katıldı.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle...

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı. Sinema oyuncusu Perihan Savaş da törene katıldı.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle...

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı. Sinema oyuncusu Perihan Savaş da törene katıldı.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle...

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı. Sinema oyuncusu Perihan Savaş da törene katıldı.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle...

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı. Sinema oyuncusu Perihan Savaş da törene katıldı.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle...

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı. Sinema oyuncusu Perihan Savaş da törene katıldı.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle...

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı. Sinema oyuncusu Perihan Savaş da törene katıldı.

İLGİLİ HABERLER

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Acun Medya’da Yüksek Maaş ile Lise Mezunlarına İş Fırsatı! İşte Başvuru Şartları
2
Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız
3
Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış
4
Savunma Sanayii Başkanlığı yüksek maaş ve yüksek KPSS puanıyla uzman yardımcılar alımı yapıyor
5
Merkür-Jüpiter üçgeni: Geleceğe hazır mısınız?
6
28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?
7
İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor