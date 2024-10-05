Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Kırmızı Halı Coşkusu

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Açılışı

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, görkemli bir kırmızı halı geçişiyle kapılarını açtı. Sinema ve televizyon dünyasının ünlü simaları, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önünde yürüyerek medya mensuplarına poz verdiler.

Önemli İsimlerin Açıklamaları

Ünlü oyuncu Menderes Samancılar, festivalin önemine değinerek, "Bu güzel film festivali sinemanın can damarlarından birisidir. Herkesin görevi, festivali yaşatmak ve desteklemektir," dedi. Sinema sanatçılarının Antalyalılar gibi festivale sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Diğer bir oyuncu Mustafa Alabora, festivallerin sinemanın gelişimine katkı sağladığını belirtirken, Mehmet Aslantuğ da böyle köklü bir festivali yaşatmanın büyük bir emek gerektirdiğini ifade etti.

Jüri Üyelerinin Görüşleri

Festivalin jüri başkanı Ferzan Özpetek, etkinlikte yer almaktan mutlu olduğunu belirterek, "Burası yeni yönetmenler ve isimlerin çıkmasına vesile olacak," dedi. Jüri üyesi İlker Kaleli, festivalde yer alan ilginç seçkilerden bahsetti ve sanatın baskı kabul etmediğini vurguladı.

Ödül Alacak İsimler

Festivalde "Başarı Ödülü" alacak olan Aras Bulut İynemli, heyecanını dile getirerek, "Festivalin çok güzel geçeceğine inanıyorum," dedi. Yeni dizisiyle ilgili olumlu geri dönüşler aldığını belirten İynemli, "Ekibimiz çok heyecanlı, senaryomuz muhteşem," diye konuştu.

İynemli, festival için setteki çalışmalarından ayrılıp geldiğini, ertesi gün tekrar sete döneceğini ekledi.

Açılış Töreni Coşkusu

Kırmızı halı geçişinin ardından açılış törenine geçildi ve tüm katılımcılar etkinliğin keyfini çıkardı.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı. Sinema oyuncusu Perihan Savaş da törene katıldı.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı. Sinema oyuncusu Perihan Savaş da törene katıldı.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı. Sinema oyuncusu Perihan Savaş da törene katıldı.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı. Sinema oyuncusu Perihan Savaş da törene katıldı.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı. Sinema oyuncusu Perihan Savaş da törene katıldı.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı. Sinema oyuncusu Perihan Savaş da törene katıldı.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı. Sinema oyuncusu Perihan Savaş da törene katıldı.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı. Sinema oyuncusu Perihan Savaş da törene katıldı.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı. Sinema oyuncusu Perihan Savaş da törene katıldı.