DOLAR
34,42 -0,02%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 -0,05%
BITCOIN
3.131.530,39 0,39%

Antalya Arkeoloji Fuarı'nda Doğal Çakıl Taş Mozaik Sergisi Hayranları Bekliyor

Antalya Arkeoloji, Kültür ve Sanat Fuarı'nda Süleyman Sarı'nın doğal çakıl taşlarıyla hazırladığı mozaik sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 15:03
Antalya Arkeoloji Fuarı'nda Doğal Çakıl Taş Mozaik Sergisi Hayranları Bekliyor

Antalya Arkeoloji Fuarı'nda Mozaik Sanatının Eşsiz Örneği

Antalya'da düzenlenen Arkeoloji, Kültür ve Sanat Fuarı, mozaik sanatçısı Süleyman Sarı'nın Doğal Çakıl Taş Mozaik sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, sanatseverlere eşsiz bir görsel şölen sunarken, doğadan topladığı çakıl taşlarıyla oluşturduğu eserler dikkat çekiyor.

Doğal Taşlarla Hazırlanan Eserler

Süleyman Sarı’nın eserleri, dere yatakları ve sahillerden titizlikle toplanan çakıl taşlarıyla hazırlanıyor. Her bir taşın doğal renk ve formunu koruyarak hazırlanan mozaikler, sanatın doğallıkla buluştuğu harika örneklerden oluşuyor.

Süleyman Sarı'nın Sanatsal Vizyonu

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Sarı, eserlerinin en az biri yıl süren dikkatli bir çalışmanın ürünü olduğunu belirtti. Eşiyle birlikte 30 yıldır bu işle ilgilenen Sarı, "Malzemeye asla müdahale etmeden eserlerimizi doğallıkla şekillendiriyoruz. ‘Bu sanatı genç nesillere aktarmayı ve dünya çapında tanıtmayı hedefliyoruz” dedi.

Sergi Ne Zaman Açık?

Eserleri görmek isteyen sanatseverler için sergi, pazar gününe kadar açık kalacak. Bu eşsiz doğa mozaiklerini kaçırmamak için erken davranın!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor
2
Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var
3
Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!
4
26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı
5
Sanayi yüzü görmeyen, bütçe dostu otomobil! Hiç bozulmayan araçlar listesi!
6
Ehliyeti olan hemen başvurabilir! Sınav yok, şart yok: Şoför alımı başvuruları açıldı
7
Poğaça hamuruna bunu eklemeden geçmeyin! Balon gibi kabartıyor

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!