Antalya Arkeoloji Fuarı'nda Doğal Çakıl Taş Mozaik Sergisi Hayranları Bekliyor

Antalya Arkeoloji Fuarı'nda Mozaik Sanatının Eşsiz Örneği

Antalya'da düzenlenen Arkeoloji, Kültür ve Sanat Fuarı, mozaik sanatçısı Süleyman Sarı'nın Doğal Çakıl Taş Mozaik sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, sanatseverlere eşsiz bir görsel şölen sunarken, doğadan topladığı çakıl taşlarıyla oluşturduğu eserler dikkat çekiyor.

Doğal Taşlarla Hazırlanan Eserler

Süleyman Sarı’nın eserleri, dere yatakları ve sahillerden titizlikle toplanan çakıl taşlarıyla hazırlanıyor. Her bir taşın doğal renk ve formunu koruyarak hazırlanan mozaikler, sanatın doğallıkla buluştuğu harika örneklerden oluşuyor.

Süleyman Sarı'nın Sanatsal Vizyonu

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Sarı, eserlerinin en az biri yıl süren dikkatli bir çalışmanın ürünü olduğunu belirtti. Eşiyle birlikte 30 yıldır bu işle ilgilenen Sarı, "Malzemeye asla müdahale etmeden eserlerimizi doğallıkla şekillendiriyoruz. ‘Bu sanatı genç nesillere aktarmayı ve dünya çapında tanıtmayı hedefliyoruz” dedi.

Sergi Ne Zaman Açık?

Eserleri görmek isteyen sanatseverler için sergi, pazar gününe kadar açık kalacak. Bu eşsiz doğa mozaiklerini kaçırmamak için erken davranın!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.