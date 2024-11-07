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Antalya'da 'Yüzyıllık Destan: Ateş' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Antalya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde 'Yüzyıllık Destan: Ateş' tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 23:01
Antalya'da 'Yüzyıllık Destan: Ateş' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Antalya'da 'Yüzyıllık Destan: Ateş' Tiyatro Oyunu

Antalya'da, Kültür Yolu Festivali etkinlikleri çerçevesinde sahnelenen 'Yüzyıllık Destan: Ateş' tiyatro oyunu, sanatseverlerle buluştu.

Etkinlik Detayları

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösterim, seyircilerden yoğun ilgi topladı.

Oyunun Konusu ve Yönetmeni

Barış Erdenk'in yönetmenliğini üstlendiği bu eser, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilanına kadar yaşanan milli mücadele ruhunu ele alıyor. Oyun projesinin koordinatörlüğünü ise Gonca Eryiğit üstlendi.

Sanatseverlerin İlgi Gösterdiği Performans

Gecenin sonunda, oyuncu kadrosu büyük bir alkışla karşılandı. Sanatseverlerin beğenisini kazanan bu performans, etkinlik lisansını bir kez daha pekiştirmiş oldu.

Antalya'da Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında "Yüzyıllık Destan: Ateş" tiyatro oyunu...

Antalya'da Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında "Yüzyıllık Destan: Ateş" tiyatro oyunu sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Antalya'da Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında "Yüzyıllık Destan: Ateş" tiyatro oyunu...

Antalya'da Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında "Yüzyıllık Destan: Ateş" tiyatro oyunu sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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