Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden 'La Boheme' Performansı

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden Önemli Bir Etkinlik

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Giacomo Puccini'nin unutulmaz eseri 'La Boheme''i yarın son kez sanatseverlerle buluşturacak.

Detaylar ve Performans Bilgisi

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, bu önemli yapıta Yiğit Yavuz Günsoy yönetmenlik yapıyor ve eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de sahnelenecek.

Eserin Detayları

1830'lu yıllarda geçen eser için dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gülsen Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlandı. Antalya DOB sanatçıları, orkestra şefi Murat Cem Orhan eşliğinde performans sergileyecek.

Sanatçılar ve Rolleri

Temsilde, Rodolfo rolünde M. Burak Pektaş, Mimi olarak Sevinç Bilgin, Marcello rolünde M. Yusuf Yıldız, Musetta olarak Işılay Meriç Karataş, Colline rolünde Şafak Güç, Schaunard olarak Ümit Burak Tekinay, Benoit rolünde Baturalp Bilgili, Alcindoro olarak Toygarhan Atuner ve Parpignol rolünde Zafer İşgören performans sergileyecek.

Müzikal Yönetim

4 perdelik bu operanın başkemancısı ise Fahrettin Arda olarak belirlenmiştir. Sanatseverler, bu eşsiz performansı kaçırmamalı!