Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden 'La Boheme' Performansı

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Giacomo Puccini'nin 'La Boheme' operasını yarın son kez sahneleyecek.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 13:34
Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden 'La Boheme' Performansı

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden Önemli Bir Etkinlik

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Giacomo Puccini'nin unutulmaz eseri 'La Boheme''i yarın son kez sanatseverlerle buluşturacak.

Detaylar ve Performans Bilgisi

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, bu önemli yapıta Yiğit Yavuz Günsoy yönetmenlik yapıyor ve eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de sahnelenecek.

Eserin Detayları

1830'lu yıllarda geçen eser için dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gülsen Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlandı. Antalya DOB sanatçıları, orkestra şefi Murat Cem Orhan eşliğinde performans sergileyecek.

Sanatçılar ve Rolleri

Temsilde, Rodolfo rolünde M. Burak Pektaş, Mimi olarak Sevinç Bilgin, Marcello rolünde M. Yusuf Yıldız, Musetta olarak Işılay Meriç Karataş, Colline rolünde Şafak Güç, Schaunard olarak Ümit Burak Tekinay, Benoit rolünde Baturalp Bilgili, Alcindoro olarak Toygarhan Atuner ve Parpignol rolünde Zafer İşgören performans sergileyecek.

Müzikal Yönetim

4 perdelik bu operanın başkemancısı ise Fahrettin Arda olarak belirlenmiştir. Sanatseverler, bu eşsiz performansı kaçırmamalı!

İLGİLİ HABERLER

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 1. Hamsi Festivali Binlerce Kişiyi Ağırladı
2
Ordu'da 2,500 Kadın El Emeğiyle Aile Bütçesine Destek Sağlıyor
3
TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak
4
Kia'nın son bombası rakiplerini ezdi geçti: İşte 2024 Kia Sorento fiyatı ve özellikleri
5
Çocuğuna, torununa yelek örmek isteyenler! En farklı ve kolay bebek yeleği modelleri bu listede!
6
Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden 'La Boheme' Performansı
7
Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi