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Antalya Devlet Tiyatrosu'ndan Yeni Oyun: Misafir

Antalya Devlet Tiyatrosu, 'Misafir' oyununu sahneleyecek ve izleyicileri düşündürecek hikayesiyle buluşturacak.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 14:45
Antalya Devlet Tiyatrosu'ndan Yeni Oyun: Misafir

Antalya Devlet Tiyatrosu'ndan Yeni Gösterim

Antalya Devlet Tiyatrosu, 'Misafir' adlı oyununu sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Oyun, bugün ve yarın Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Oyun Hakkında

Yazar Bilgesu Erenus tarafından kaleme alınan ve K. Alpay Aksum tarafından yönetilen bu eser, saat 20.00'da izleyicilerle buluşacak. Hikaye, uzun yıllar önce çalışmak için gittiği Almanya'dan dönen Musa'nın yaşadıklarını anlatıyor. Oyun, gurbetçilerin Almanya'da karşılaştıkları zorlukları, kültürel farklılıkları ve travmaları trajikomik bir dille ele alıyor.

İlerleyen Günlerdeki Gösterimler

Antalya Devlet Tiyatrosu, gelecekte Masal Treni, Ağustos Parkı, Shakespeare'in Bütün Oyunları, Takım Elbiseli Adamlar ve Piraye gibi önemli tiyatro eserlerini de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturmayı planlıyor.

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