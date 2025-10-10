Antalya DOB'dan 'Don Kişot' Balesi Haşim İşcan'da

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Miguel de Cervantes'in ölümsüz eserinden esinlenen 'Don Kişot' balesini sanatseverlerle buluşturuyor. Rüyalarla gerçeğin iç içe geçtiği, hayal gücünün dansla buluştuğu bu şövalye hikâyesi, klasik balenin büyüsünü sahneye taşıyor.

Gösterim Detayı

Yarın saat 15.00'te Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde ikinci kez seyirciyle buluşacak olan yapıt; renkli karakterleri, neşeli dansları ve romantik öyküsüyle öne çıkıyor.

Prodüksiyon

Müzikleri Ludwig Minkus tarafından bestelenen, orijinal koreografisi Marius Petipa'ya ait eser, Armağan Davran ve Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konuyor. Eserin dekoru Özgür Usta, kostümleri Serdar Başbuğ, ışık tasarımı ise Mustafa Eski tarafından hazırlandı.

Oyuncu Kadrosu

'Don Kişot': Cenk T. Şahinalp

'Sancho Panza': İ. Boğaç Özbakır

'Kitri': dönüşümlü olarak Rina Murata

'Basilio': Ryuhei Ito

'Gamache': Evren İskender

'Lorenzo': Umut Çaltekin

'Mercedes': Sayaka Matsushita

'Espada': Yağızhan Danış

Gösteri Tarihleri ve Bilet Bilgileri

Eser, 11-23-25 Ekim tarihlerinde, 7 yaş ve üzeri sanatseverlerle buluşacak. Biletler Antalya DOB gişesinden ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilecek.

