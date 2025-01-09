Antalya DOB'dan 'Operadaki Türk Karakterleri' Konseri 11 Ocak'ta!

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 'Operadaki Türk Karakterleri' Konseriyle Geri Dönüyor

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 2025 yılında sanatseverlerin beğenisine sunacağı 'Operadaki Türk Karakterleri' konserinin prömiyerini gerçekleştirecek. Konser, 11 Ocak saat 20.00'de Antalya DOB sahnesinde perdelerini açacak.

Unutulmaz Türk Karakterleri ve Eserler

Rejisör Yiğit Günsoy tarafından hazırlanan bu özel konserde, tarihe iz bırakan Türk komutanları, padişahları ve güçlü karakterleri, dünya sahnesinde yankı bulan hikayeleriyle birlikte deneyimleme fırsatı bulacaksınız.

Konserde, ünlü eserlerden yaratılan bölümler sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Bu eserler arasında:

Wolfgang Amadeus Mozart ’ın tutkuyu ve entrikayı ustalıkla yansıttığı 'Saraydan Kız Kaçırma' ve 'Zaide',

’ın tutkuyu ve entrikayı ustalıkla yansıttığı 'Saraydan Kız Kaçırma' ve 'Zaide', Gioacchino Rossini ’nin 'Maometto II (II. Mehmet)',

’nin 'Maometto II (II. Mehmet)', Antonio Vivaldi ’nin 'Bajazet' (Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid'in hayatı üzerine),

’nin 'Bajazet' (Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid'in hayatı üzerine), Giuseppe Verdi’nin 'Attila' (Hun İmparatoru Atilla'nın hikayesi).

Öne Çıkan Sanatçılar

Piyanist Anna Tepretmez eşliğinde gerçekleşecek konserin solistleri arasında soprano Şen Sılay Erman, Betül Uzunoğlu, Işılay Meriç Karataş, mezzo soprano Seçil Fenercioğlu, Tuğçe Oğuzülgen, tenor Erdi Can Aybaş, Dağhan Ergün, bariton Süleyman Onur Alparslan, Muhammed Yusuf Yıldız ve bas Şafak Güç yer alacak.

Katılım ve Bilet Bilgisi

Tek perdelik konser, 7 yaş ve üzerindeki sanatseverlerin katılımına açıktır. Konserin biletleri Antalya DOB gişelerinden ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilecek.