Antalya DOB, 'Yevgeni Onegin' ile Sezonu Kapalı Gişe Açtı

Antalya Devlet Opera ve Balesi sezonu 'Yevgeni Onegin' ile açtı

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 2025-2026 sanat sezonunun ilk prömiyerini Pyotr İlyiç Çaykovski'nin başyapıtı 'Yevgeni Onegin' operasıyla gerçekleştirdi. Gösteri, izleyici ilgisiyle kapalı gişe oynadı.

Prömiyer ve sahne detayları

Aleksandr Puşkin'in aynı adlı şiirsel romanından esinlenen Çaykovski yapıtı, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 2 perdeli konser formatında prömiyer yaptı. Eserin müzikleri, Antalya DOB Orkestrası tarafından Orkestra Şefi Lorenzo Castriota yönetiminde seslendirildi.

Antalya DOB Korosu, Koro Şefi Mahir Seyrek tarafından hazırlandı; ışık tasarımını ise Mustafa Eski üstlendi.

İkinci temsil ve etkinlik

Prömiyer biletlerinin hızla tükendiği eser, ikinci temsilini 21 Ekim saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahneleyecek.

Ayrıca Antalya DOB, 21 Ekim'de temsilden hemen önce düzenlenecek "Fuaye Sohbetleri" ile sanatseverleri sahne öncesi özel bir söyleşiye davet ediyor. Etkinlik, orkestra sanatçısı Ezgi Bağlan moderatörlüğünde gerçekleştirilecek ve sürpriz konuklar müzikal sürece dair deneyimlerini paylaşacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 2025-2026 sanat sezonunun ilk prömiyerini, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin başyapıtı "Yevgeni Onegin" operası ile kapalı gişe gerçekleştirdi.