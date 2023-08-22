Antalya, Muğla, Ankara, Aydın, İstanbul, Eskişehir ve o illere duyuruldu! Son çırpınışını yaşayacak

Güneşin yakıp kavurduğu Türkiye'de insanlar havaların ne zaman soğuyacağını merak ediyor. Hava durumu tahminiyle dikkatleri üzerine çeken Meteorolog Kerem Ökten, bu konuda sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla 1 Eylül tarihini işaret etti ve tüm dikkatleri üzerine çekti.

1 EYLÜL'DE SICAK HAVA SON ÇIRPINIŞLARINI YAŞAYACAK

Sıcak havanın yavaş yavaş yurdu terk edeceğini belirten Meteorolog Kerem Ökten, 1 Eylül tarihinden itibaren de havaların soğuyacağını söyledi. Öktem, sonbaharın o tarihte başlayacağını ve denize girmek isteyenlere de bir çağrısı olduğunu ifade etti.

DENİZE GİTMEK İSTEYENLER BU GÜNLERİ DEĞERLENDİRMELİ





Kerem Öktem şu duyuruyu paylaştı:

"Takvim sonbaharı olan 1 Eylül'de uzun zamandır beklenen sonbahar başlayacak. Bundan sonra sıcaklık günden güne düşecektir. 1 Eylül tarihine kadar sıcaklar son bölümünü yapacak. İç Anadolu'da gece yarın geceden itibaren gevşemeye başlıyor...

Güney Marmara'da tatil yapmak ve denize girmek isteyenler 20-31 Ağustos dönemini değerlendirsinler tabi ki bazı günler rüzgar rahatsız eder. 1 Eylül'den itibaren bir soğuma bekleniyor..."