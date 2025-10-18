Antalya'nın Bağlama Ustası Ramazan Karataş: Gramofondan Yarım Asırlık Ustalığa

Gramofondan dinlediği türkülerle başlayan 68 yaşındaki Ramazan Karataş, Kemer'de yarım asırdır el yapımı bağlama üretiyor; Neşet Ertaş'a da saz yaptı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 14:18
Antalya'nın Bağlama Ustası Ramazan Karataş: Gramofondan Yarım Asırlık Ustalığa

Antalya'nın Bağlama Ustası Ramazan Karataş: Gramofondan Yarım Asırlık Ustalığa

AHRİYE YILDIRIM - Antalya'da yaşayan 68 yaşındaki bağlama ustası Ramazan Karataş, çocukluk yıllarında dedesine ait gramofondan dinlediği türkülerle başlayan tutkuyu, yıllar içinde mesleğe dönüştürdü.

Kemer ilçesinde doğan Karataş, evlerinde dedesine ait gramofondan dönem sanatçılarının eserlerini dinleyerek büyüdü. Dinlediği türkülerdeki bağlama tınısından çok etkilendi; fakat maddi durumu iyi olmayan babasından bağlama alacak para bulamayınca çözümü işte aradı.

Babasının çalıştığı inşaatlarda çıraklık yaparak biriktirdiği parayla ilk bağlamasını satın alan Karataş, bu enstrümanın sesini beğenmeyince kendi bağlamasını yapmaya karar verdi. Bulduğu kütükleri oyarak başlayan çalışmaları zamanla ustalığa dönüştü.

Yıllarca süren deneme-yanılma süreci

İlk denemelerinde karşılaştığı sorunları şöyle anlattı: "Bir kütük bulup akşama kadar oyuyordum ama ya bir yerinden deliniyor ya da çatlıyordu. Ertesi gün bir kütük daha bulup baştan başlıyordum." Zamanla doğru aletleri edinip nasıl kullanılacağını öğrendiğini ve yaklaşık 40 yıldır "usta" olarak bağlama ürettiğini belirtti. Haberde ayrıca bağlama yapımının yaklaşık yarım asırdır sürdüğü vurgulanıyor.

Karataş, ustalığı süresince birçok mahalli sanatçının talebini karşıladı; aralarında Neşet Ertaş ve İzzet Altınmeşe gibi tanınmış isimler de yer aldı.

Hayranı olduğu ozana saz yapmak

Çocukluğundan beri Nuri Sesigüzel, Aşık Veysel, Mahsuni Şerif ve Neşet Ertaş'a büyük hayranlık beslediğini söyleyen Karataş, hayranı olduğu bir sanatçıya bağlama yapmış olmanın mutluluğunu paylaştı. Anısını şöyle aktardı:

"Yıllar sonra, 2013'te Neşet Ertaş buraya konsere geleceği zaman bana gelip, onun için hediyelik bir saz yaptırdılar. Onun sazına Sibirya çamından ladin kapak taktım. Çok güzel oldu. Neşet Ertaş geldi yanıma, ellerine kapandım. Mekanı cennet olsun. Öyle bir ozan bir daha gelemez. Beni ziyaret etti. 'Ellerine sağlık' dedi. Onu görmek bile bana yetti."

Saz geleneğinin geleceği ve destek çağrısı

Karataş, günümüzde çok az usta kaldığını, üretimin makineleştiğini ancak makine yapımı enstrümanların el yapımı kalitesiyle eşdeğer olmadığını vurguluyor. Yetkililerden bağlama ustalığının sürdürülmesi için destek beklediğini anlattı:

"Bir yere toplasa bizi, biz seçsek saz yapacak meraklı çocukları, yetiştirsek. Sazımız, sözümüz bizim kültürümüz. Bizden sonra onlar devam ettirse bu işi. Ben parmaklarım tutmayana kadar bağlama çalmaya ve çalışmaya devam edeceğim."

Ramazan Karataş'ın öyküsü, gramofondan yükselen bir kıvılcımla başlayıp el emeğiyle sürdürülen bir mesleğin bugünlere ulaşmasının öyküsü olarak dikkat çekiyor.

Antalya'da yaşayan 68 yaşındaki Ramazan Karataş, dedesinin gramofonundan dinlediği ve satın...

Antalya'da yaşayan 68 yaşındaki Ramazan Karataş, dedesinin gramofonundan dinlediği ve satın alabilmek için inşaatlarda çalıştığı bağlamanın yaklaşık yarım asırdır ustası olarak üretimini yapıyor.

Antalya'da yaşayan 68 yaşındaki Ramazan Karataş, dedesinin gramofonundan dinlediği ve satın...

İLGİLİ HABERLER

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pirinç Cipsi Nasıl Yapılır? Kolay ve Pratik Bir Vegan Tarif
2
Yeşim Salkım'dan Bodrum'da Kız Çocukları İçin Yardım Konseri
3
Uluslararası Bodrum Motofest Sona Erdi: Motosiklet Gösterileri ve Bora Gencer
4
Resimdeki farklı sayıyı 5 saniyede bulan süper zeka çıkıyor! Yüksek IQ'nuzu hemen kanıtlayın!
5
Oğlak burcu'nun ilişkilerindeki özellikleri: Duygularını ifade etmede zorlanan bir burç
6
Kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak! Dereotlu ve peynirli poğaça nasıl yapılır? 10 dakikada pratik tarif
7
Browni tadında ıslak kek yapmak istiyorsanız bu tarifi muhakkak deneyin! İçi kesinlikle kuru kalmayacak

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)