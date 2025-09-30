Antalya Sillyon'da Romalı hayırsever Menodora'nın mezarı bulundu

Sillyon Antik Kenti'ndeki kazılarda, Roma döneminin önde gelen hayırseveri Menodora'ya ait milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen mezar ve 26 satırlık yazıt tespit edildi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 12:36
Antalya'nın Serik ilçesindeki Sillyon Antik Kentindeki kazılarda, Roma döneminde kent için önemli bağışlarda bulunan Menodora'ya ait mezarın yerinin belirlendiği açıklandı. Kazı alanında daha önce bulunan ve Menodora'nın bağışları ile imar faaliyetlerini anlatan 26 satırlık yazıt da mezarın uygun bir yerine dikildi.

Kazı çalışmaları ve ekip

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında, Opet ana sponsorluğunda yürütülen kazılarda, Pamukkale Üniversitesi'nden Doç. Dr. Murat Taşkıran başkanlığındaki yaklaşık 50 kişilik ekip görev yapıyor. Çalışmalar, kentin ana caddesi boyunca, girişten akropolise kadar yoğunlaştırıldı.

Mezarın tespiti ve yazıtın yeniden dikilmesi

Ana caddenin yaklaşık bir kilometrelik bölümünde yapılan açmalarda, cadde kenarında özel bir alana yerleştirilmiş mezar, konumuyla kazı ekibinin dikkatini çekti. Mezarın milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen Menodora'ya ait olduğu değerlendirildi. Daha önce transkripsiyonu yapılan yazıtın da alana getirilerek mezarın uygun bir yerine dikildiği bildirildi.

Arkeolojik hedefler ve ziyaretçi düzenlemeleri

Doç. Dr. Taşkıran, çalışmaların bundan sonra mezarın çevresinde çevre düzenlemesi yapılarak alanın daha net görünür hale getirilmesine odaklanacağını belirtti. Amaç, ziyaretçilerin antik dönemdeki mezar mimarisini ve özellikle elit mezarlarının görünümünü daha iyi kavrayabilmesini sağlamak.

Menodora'nın yaşamı ve hayır işleri

Yazıtlarda ve arkeolojik verilerde Menodora'nın kente yaptığı bağışlar, imar faaliyetleri ve sosyal hizmetlere ilişkin bilgiler yer alıyor. Taşkıran, Menodora'nın babası Megakles'i, ardından kocası Apollonios ile oğlunu erken yaşta kaybettiğini; bu acılara rağmen ailesinden kalan serveti Sillyon'un kalkınması için kullandığını ifade etti.

Menodora'nın, kent meclisi başkanlığına benzer bir görev ve gymnasium yöneticiliği yaptığı, çocuklar için vakıf kurduğu; anıtsal yapılar, tapınaklar, hamam ve stadion gibi kent yapılarının onun dönemine tarihlendiği kaydedildi. Taşkıran, Menodora'nın yaklaşık 300 bin denarius harcayarak kenti düzenlediğini ve bunun onu antik çağın en cömert hayırseverlerinden biri yaptığını vurguladı.

Yetkililer, kazı ve koruma çalışmalarının sürdürülerek hem bilimsel verinin zenginleştirilmesi hem de ziyaretçilerin bölgeyi daha iyi anlaması için alanın düzenleneceğini belirtiyor.

