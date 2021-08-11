Antalya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden 22 yaşındaki genç kazada hayatını kaybetti

11 Ağustos 2021 Çarşamba 18:02
Antalya Muratpaşa
ilçesine bağlı Kızılırmak Caddesi üzerinden 22 yaşındaki Erkan Erkan idaresindeki otomobil takla attı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda gerçekleşen kaza
da otomobil önce motosiklete ardından ağaca çarparak durabildi. Korkunç kazada otomobil sürücüsü Erkan Erkan hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybeden Erkan Erkan’ın cansız bedenini Adli Tıp morguna kaldırırken, yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Fatih G’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Güncelleme: 11.08.2021 18:02
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