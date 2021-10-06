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Antalya’da genç adam otel odasında arkadaşları tarafından ölü olarak bulundu

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde sır dolu bir ölüm gerçekleşti. Kendisinden haber alınamayan Kadir Algür arkadaşları tarafından bulundu. Sır dolu ölüme ilişkin inceleme başlatıldı.

06 Ekim 2021 Çarşamba 17:13
Antalya’da genç adam otel odasında arkadaşları tarafından ölü olarak bulundu
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde kaldığı öğrenilen 27 yaşındaki Kadir Algür’den haber alamayan arkadaşları, Kadir’i aramaya çıktı. Genç adamın arkadaşları Kadir Algür’ün cansız bedenini otel odasında buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sır dolu ölüme ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.


Son Güncelleme: 06.10.2021 17:13
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaMuratpaşa
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