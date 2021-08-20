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Antalya'da genç kıza doktorundan skandal taciz!

Antalya'da daha önce göğsünde bulunan kitle yüzünden ameliyat olan R.K.(21) doktoru Serkan C.'nin muayene sırasında kendisini taciz ettiğini iddia etti ve savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. R.K. şikayet dilekçesinde ameliyattan sonra kontrol amaçlı gittiği muayene sırasında doktorunun eldiven takmadan göğüslerini kontrol ettiğini, kasıklarına dokunduğunu ve doktorunun ereksiyon olduğunu gördüğünü söyledi. Doktor hakkında soruşturma başlatıldı.

20 Ağustos 2021 Cuma 12:01
Antalya'da genç kıza doktorundan skandal taciz!
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Antalya'da yaşayan 21 yaşındaki R.K. isimli bir genç kız bir süre önce göğsünde bulunan bir kitle nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyattan sonra doktor muayenesine giden R.K. doktoru Serkan C.'nin kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. 


13 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda kontrol amaçlı hastaneye giden R.K. muayene sırasında doktoru Serkan C. tarafından tacize uğradığını söyledi. Savcılığa giderek suç duyurusundan bulunan genç kız şikayet dilekçesinde doktorunun 2'nci katta olan  poliklinik yerine kendisini hasta servisinde muayene ettiğini ve muayene sırasında da eldiven takmadan göğüslerini muayene ettiğini belirtti. Normal muayenenin dışına çıktığını anlayan genç kız tedirginlik yaşamaya başlarken bir an önce toparlanmaya başladı. 

Genç kız üzerini giydiği sırada doktor Serkan C. genç kıza kasıklarında lenf bezinin olup olmadığını bu yüzden de kontrol etmek istediğini söylemesi üzerine pantolonunu çıkaran R.K. kasık muayenesinin de amacı dışına çıkmasından dolayı biran önce sedyeden kalkmak istedi. Doktorunun ereksiyon olduğunu gören genç kız odadan çıkmaya çalışırken Serkan C.'nin hastasına bir süreliğine sarıldığı ve 'Sonra görüşürüz' dediğini  anlatan R.K. savcılığa suç duyurusunda bulunması sonrası Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın doktor Serkan C. hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.


Son Güncelleme: 20.08.2021 12:01
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaDoktorTacizMuayene
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