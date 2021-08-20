Antalya'da genç kıza doktorundan skandal taciz!

Antalya'da yaşayan 21 yaşındaki R.K. isimli bir genç kız bir süre önce göğsünde bulunan bir kitle nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyattan sonra doktor muayenesine giden R.K. doktoru Serkan C.'nin kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.

13 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda kontrol amaçlı hastaneye giden R.K. muayene sırasında doktoru Serkan C. tarafından tacize uğradığını söyledi. Savcılığa giderek suç duyurusundan bulunan genç kız şikayet dilekçesinde doktorunun 2'nci katta olan poliklinik yerine kendisini hasta servisinde muayene ettiğini ve muayene sırasında da eldiven takmadan göğüslerini muayene ettiğini belirtti. Normal muayenenin dışına çıktığını anlayan genç kız tedirginlik yaşamaya başlarken bir an önce toparlanmaya başladı.

Genç kız üzerini giydiği sırada doktor Serkan C. genç kıza kasıklarında lenf bezinin olup olmadığını bu yüzden de kontrol etmek istediğini söylemesi üzerine pantolonunu çıkaran R.K. kasık muayenesinin de amacı dışına çıkmasından dolayı biran önce sedyeden kalkmak istedi. Doktorunun ereksiyon olduğunu gören genç kız odadan çıkmaya çalışırken Serkan C.'nin hastasına bir süreliğine sarıldığı ve 'Sonra görüşürüz' dediğini anlatan R.K. savcılığa suç duyurusunda bulunması sonrası Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın doktor Serkan C. hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.