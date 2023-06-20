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Antalya'da halk otobüsünde bıçaklı saldırı

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Antalya'da halk otobüsünde bıçaklı saldırı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Tekelioğlu Caddesi'nde bir halk otobüsünde yolcunun kart basmaması nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. Otobüs içindeki yolcular panikle kendilerini dışarıya attı. Polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Dün gece saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir halk otobüsünde yaşanan olayda şoför Hüseyin Yegenoglu, bir yolcunun kart basmaması nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu yolcu bıçak çıkarıp şoföre saldırdı. Otobüs içindeki yolcular panikle kendilerini dışarıya attı. Polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şoför ile şahsın tartışması ve saldırı anları yer alıyor.

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