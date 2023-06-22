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Antalya'da Halk Plajı'nda İçki Almış Kişi Plaj Eşyalarını Denize Attı

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Antalya'da Halk Plajı'nda İçki Almış Kişi Plaj Eşyalarını Denize Attı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan Konserve Koyu Halk Plajı'nda içki almış bir kişi, plaj eşyalarını denize attı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan Konserve Koyu Halk Plajı'nda içki almış bir kişi, plaj eşyalarını denize attı.

Olay, gece saatlerinde gerçekleşti. Plaja gelen kimliği belirsiz kişi, önce yüzünü havlu ile kapattı. Daha sonra ise güvenlik kamerası önünde dans etmeye başladı. Alkollü olduğu düşünülen kişi, plaj şemsiyelerini denize attıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Olay, sabah saatlerinde plaj çalışanları tarafından fark edildi. Muratpaşa Belediyesi, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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