Antalya'da kaçırılan genç kız kurtulmak için pencereden ölüme atladı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güllük Caddesinde bulunan 8 katlı bir binanın 1'inci katındaki dairede akıl almaz bir olay yaşandı. 19 yaşında olduğu öğrenilen Şirin N. E. isimli bir genç kız pencere çıkıp yardım istedi. Genç kızı pencerede görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Yapılan ihbar sonrası kısa sürede olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, Şirin N.E.'yi ikna ederek bulunduğu yerden indirmeye çalıştılar. Genç kız ikna çabalarına aldırış etmedi ve zorla tutulduğunu öne sürdüğü evin penceresinden kendini aşağıya attı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşen genç kız beton zemine düşerken genç kızın yardımına ilk olarak sağlık ekipleri koştu.
Yapılan ilk müdahale sonrası ambulansa alınan Şirin N.E., tedavi altına alınması için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili geniş çapta bir inceleme başlattı.