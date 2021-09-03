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Antalya'da kaçırılan genç kız kurtulmak için pencereden ölüme atladı

Antalya’da kaçırıldıktan sonra bir süre rehin tutulduğunu iddia eden 19 yaşındaki bir genç kız, kaldığı apartman dairesinin penceresinden kendisini aşağı attı. Ölüme atlayış yapan genç kız çevresindekilere 'Beni kurtarın' diye yalvardı.

03 Eylül 2021 Cuma 14:14
Antalya'da kaçırılan genç kız kurtulmak için pencereden ölüme atladı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güllük Caddesinde bulunan 8 katlı bir binanın 1'inci katındaki dairede akıl almaz bir olay yaşandı. 19 yaşında olduğu öğrenilen Şirin N. E. isimli bir genç kız pencere çıkıp yardım istedi. Genç kızı pencerede görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yapılan ihbar sonrası kısa sürede olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, Şirin N.E.'yi ikna ederek bulunduğu yerden indirmeye çalıştılar. Genç kız ikna çabalarına aldırış etmedi ve zorla tutulduğunu öne sürdüğü evin penceresinden kendini aşağıya attı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşen genç kız beton zemine düşerken genç kızın yardımına ilk olarak sağlık ekipleri koştu.


Sağlık ekipleri acı içinde yerde yatan genç kıza müdahalede bulunurken genç kız ağlayarak rehin alındığını ve zorla bu evde tutulduğunu söyledi. Çevresindeki insanlardan yardım isteyen Şirin N.E., kendisini kaçıranların İran'dan gelen bir örgüt olduğunu ve kendisini satmaya çalıştıklarını iddia etti. Olayın bu kadar ciddi olduğunun farkına sonradan vardığını söyleyen genç kız kamerayla görüntü alıp, ailesi ile tehdit edildiğini ifade etti.

Yapılan ilk müdahale sonrası ambulansa alınan Şirin N.E., tedavi altına alınması için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili geniş çapta bir inceleme başlattı.

 

 


Son Güncelleme: 03.09.2021 14:14
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaIntiharPencere
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