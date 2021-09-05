Antalya'daki evinde ölü bulundu! Gülseda Karagülle hayatını kaybetti

Kurbanın son paylaşımı dikkat çekti!

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Sedir Mahllesi’nde bulunan 726. Sokak’ta bir apartmanın giriş katında oturan Gülseda Karagülle saat 10.00 sularında yatağında ölü bulundu. Ev arkadaşı Karagülle’nin hareketsiz şekilde yatağında yattığını görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kontrollerini yaptıktan sonra Karagülle’nin hayatını kaybettiğini belirtti. Karagülle’nin kaldığı oda incelemeye alındı ve çekmecesinde uyuşturucu bulundu.

Antalya’daki evinde ölü bulunan Gülseda Karagülle, kısa süre önce sosyal medya hesabından “Ruhum hayatımdan yoruldu” paylaşımını yaptı.