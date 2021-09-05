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Antalya'daki evinde ölü bulundu! Gülseda Karagülle hayatını kaybetti

28 yaşındaki Gülseda Karagülle Antalya'daki evinde ölü bulundu. Arkadaşı ile kaldığı evindeki yatağında ölü bulunan Karagülle'nin neden öldüğü araştırılıyor. İşte detaylar...

05 Eylül 2021 Pazar 13:54
Antalya'daki evinde ölü bulundu! Gülseda Karagülle hayatını kaybetti
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Sedir Mahllesi’nde bulunan 726. Sokak’ta bir apartmanın giriş katında oturan Gülseda Karagülle saat 10.00 sularında yatağında ölü bulundu. Ev arkadaşı Karagülle’nin hareketsiz şekilde yatağında yattığını görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kontrollerini yaptıktan sonra Karagülle’nin hayatını kaybettiğini belirtti. Karagülle’nin kaldığı oda incelemeye alındı ve çekmecesinde uyuşturucu bulundu.

Kurbanın son paylaşımı dikkat çekti!

Antalya’daki evinde ölü bulunan Gülseda Karagülle, kısa süre önce sosyal medya hesabından “Ruhum hayatımdan yoruldu” paylaşımını yaptı.


Son Güncelleme: 05.09.2021 13:54
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Anahtar Kelimeler:
CinayetGülsedaKaragülle
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