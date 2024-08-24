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Antika Aşkı: Cengiz Menteş'in 30 Yılda Biriktirdiği Eşyalar

Cengiz Menteş, 30 yıllık birikimini antika tutkusuyla sergiliyor. İşyerinde yer verdiği objelerle ziyaretçileri büyülüyor.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 10:12
Antika Aşkı: Cengiz Menteş'in 30 Yılda Biriktirdiği Eşyalar

Antika Tutkusunu İş Yerinde Sergiliyor

Cengiz Menteş, 55 yaşında bir antika meraklısı olarak Taşkesti beldesinde çay ocağı işletiyor. 30 yılda biriktirdiği yaklaşık 300 antik objeyi çay ocağının özel bir bölümünde sergiliyor.

Çocukluk Hayali Gerçek Oldu

Menteş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antika merakının çocuk yaşlarda başladığını belirtti. "Küçükken başlayan bir merakım vardı. Yaklaşık 30 yıldır beğendiğim, merak ettiğim objeleri topladım ve buraya koydum. Hala buraya getirmediğim eşyalarım var," diyerek tutkusunu dile getirdi.

Objeleri Ailesinin Bir Üyesi Gibi Görüyor

Menteş, topladığı eşyaların onun için çok değerli olduğunu aktararak, "Buradaki bütün ürünler benim için aileden biri gibi. Satın almak isteyenler oldu ama satmadım ve satmam da. Benden sonra çocuklar ne yapar bilemem ama ben yaşadıkça burası böyle kalacak," ifadelerini kullandı.

Antikaların Yeri Yerli ve Yabancı Ziyaretçiler

Yerel ve yabancı turistlerin antika koleksiyonunu beğendiğini vurgulayan Menteş, bu eşyalara olan sevgisinin ve tutkusunun her geçen gün arttığını söyledi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde yaşayan 55 yaşındaki antika tutkunu esnaf...

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde yaşayan 55 yaşındaki antika tutkunu esnaf Cengiz Menteş (fotoğrafta), 30 yılda biriktirdiği objeleri işlettiği çay ocağının bir bölümünde sergiliyor. Menteş, AA muhabirine açıklama yaptı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde yaşayan 55 yaşındaki antika tutkunu esnaf...

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde yaşayan 55 yaşındaki antika tutkunu esnaf Cengiz Menteş (fotoğrafta), 30 yılda biriktirdiği objeleri işlettiği çay ocağının bir bölümünde sergiliyor. Menteş, AA muhabirine açıklama yaptı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde yaşayan 55 yaşındaki antika tutkunu esnaf...

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde yaşayan 55 yaşındaki antika tutkunu esnaf Cengiz Menteş (fotoğrafta), 30 yılda biriktirdiği objeleri işlettiği çay ocağının bir bölümünde sergiliyor. Menteş, AA muhabirine açıklama yaptı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde yaşayan 55 yaşındaki antika tutkunu esnaf...

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde yaşayan 55 yaşındaki antika tutkunu esnaf Cengiz Menteş (fotoğrafta), 30 yılda biriktirdiği objeleri işlettiği çay ocağının bir bölümünde sergiliyor. Menteş, AA muhabirine açıklama yaptı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde yaşayan 55 yaşındaki antika tutkunu esnaf...

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde yaşayan 55 yaşındaki antika tutkunu esnaf Cengiz Menteş (fotoğrafta), 30 yılda biriktirdiği objeleri işlettiği çay ocağının bir bölümünde sergiliyor. Menteş, AA muhabirine açıklama yaptı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde yaşayan 55 yaşındaki antika tutkunu esnaf...

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde yaşayan 55 yaşındaki antika tutkunu esnaf Cengiz Menteş (fotoğrafta), 30 yılda biriktirdiği objeleri işlettiği çay ocağının bir bölümünde sergiliyor. Menteş, AA muhabirine açıklama yaptı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde yaşayan 55 yaşındaki antika tutkunu esnaf...

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde yaşayan 55 yaşındaki antika tutkunu esnaf Cengiz Menteş (fotoğrafta), 30 yılda biriktirdiği objeleri işlettiği çay ocağının bir bölümünde sergiliyor. Menteş, AA muhabirine açıklama yaptı.

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