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  3. Araba satın alayım derken tüm paranızdan olmayın! Bunları duyunca hemen uzaklaşın: Bu yöntemle dolandırıyorlar

Araba satın alayım derken tüm paranızdan olmayın! Bunları duyunca hemen uzaklaşın: Bu yöntemle dolandırıyorlar

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Araba satın alayım derken tüm paranızdan olmayın! Bunları duyunca hemen uzaklaşın: Bu yöntemle dolandırıyorlar
Araç alacakları yakından ilgilendiren dolandırıcılık tuzakları ortaya çıktı. Nasıl tuzağa düşürdüğünü anlatan dolandırıcının itirafları sosyal medya üzerinden gündeme geldi.

Herkesin ilgi gösterdiği ilan sitesi üzerinden yaşanan dolandırıcılık hikayesi yok artık dedirtti. Verdiği otomobil ilanlarıyla beraber binlerce kişiyi dolandırdı. Oto galericiye kanmasıyla beraber tüm gerçekler gün yüzüne çıktı.

Dolandırıcıların en çok başvurduğu yöntemlerden birisi kaporadır. Bir ilan üzerinden dolandırıcı fotoğraflarını çalıyor ve devamında kendine ilan oluşturuyor. Kendisine başvuranlardan kapora alan dolandırıcı sonradan ise kadem basıyor. O dolandırıcılardan birisi Kocaeli'li br galericiye denk gelmesi üzerine olay açıklığına kavuşuyor.

Dolandırıcı galericinin kayda girdiğinde habersiz bir şekilde insanları dolandırmaya devam ediyor. Gelen haberler üzerine uygun fiyatlı otomobil ilanını görenler direkt olarak telefon ile iletişime giriyor. Galericisi ise kaydettiği konuşmayı sosyal medya üzerinden yayınladı.

araç dolandırıcıları

Uzmanlar tarafından tuzağa düşmemek için çeşitli uyarılar yapıldı. Aracın ilan fiyatına bakmanın önemine değinilirken fiyat piyasasının çok altında olduğunda dikkat çekerek kuşkular çoğalıyor.

GİZLİ FİYAT SATIŞI

Ticaret Bakanlığı tarafında otomobilde ortaya çıkan fahiş fiyatlara dair birçok tedbirler alınarak çevrimiçi platformlar üzerinden satıcıların 2. el araç fiyatlarının düşük gösterilerek ilan girilmesi ve açıklama üzerinde fazla ücret taleplerinin belirtilmesi dolandırıcılık olarak görüldü. 

Yaşam
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