Arabası olan herkes hemen kontrol etsin! Denetime takılan binlerce lira ceza ödeyecek

Sürücüler Dikkat: Egzoz Kontrolünde Sıkı Denetim Başladı, Ceza Kapınızı Çalmasın!



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarının egzoz emisyonunu denetlemek için Elektronik Denetleme Sistemi'ni devreye aldı. Sürücülerin cezalardan kaçınması ve çevre dostu bir trafiğin sağlanması amacıyla egzoz muayenelerinin düzenli olarak yapılması gerektiği vurgulandı.

Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 70 bin 193 araç üzerinde yapılan incelemelerde, egzoz emisyon sınır değerini aşan veya emisyon ölçümü yaptırmayan 1291 motorlu taşıt sahibine toplamda 5 milyon 843 bin 802 lira idari para cezası uygulandı. Bu sıkı denetimler, çevre kirliliğiyle mücadele ve trafikte güvenliği artırma amacı taşıyor.

2023'ün ilk 7 ayında ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde ise çevre mevzuatına uymayan 2 bin 896 tesis, 16 deniz aracı ve 1291 motorlu taşıt sahibine toplamda 545 milyon 860 bin 462 lira idari para cezası verildi. Ayrıca 195 tesis, faaliyetten men edildi. Bakanlık, bu tür denetimlerle çevreyi koruma ve trafik güvenliğini sağlama hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.

Sürücülerin, egzoz emisyonlarını düzenli olarak kontrol ettirerek ve gerekli önlemleri alarak çevreye ve trafik güvenliğine katkı sağlamaları, hem kendi ceza risklerini azaltacak hem de gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşamasına katkıda bulunacak.

Çevre Kirliliğiyle Mücadelede Sıkı Denetim Devam Ediyor: İşletmelere ve Araç Sahiplerine Ceza Yağdı

Çevre denetim ekipleri, Çevre Kanunu'na aykırı hareket eden işletmelere, deniz kirliliğine sebep olan deniz araçlarına ve egzoz emisyonlarıyla hava kirliliği oluşturan motorlu kara taşıtı sahiplerine karşı sıkı denetimlerini sürdürüyor. Bu denetimler sonucunda tehlike oluşturduğu tespit edilen işletmelerin faaliyetleri durdurulurken, deniz araçları ise seyrüseferden men ediliyor.

Bakanlığın verilerine göre, 1 Ocak 2023'ten bu yana toplam 42 bin 132 çevre denetimi gerçekleştirildi. Bu denetimlerde çevre kirliliğinin farklı alanlarında önlenmesine yönelik olarak bir dizi idari yaptırım uygulandı.

Atık kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak 405 idari yaptırımda 282 milyon 265 bin 756 lira, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerine ilişkin 340 idari yaptırımda 51 milyon 873 bin 333 lira, hava kirliliğinin önlenmesine yönelik 203 idari yaptırımda 42 milyon 108 bin 90 lira, su kirliliğinin önlenmesine yönelik 191 idari yaptırımda 55 milyon 634 bin 588 lira, toprak kirliliğinin önlenmesine yönelik 61 idari yaptırımda 14 milyon 859 bin 734 lira, gürültü kirliliğinin önlenmesine yönelik 117 idari yaptırımda 3 milyon 605 bin 720 lira, anız yakanlara yönelik 90 idari yaptırımda 329 bin 778 lira, sıfır atık/poşet konusunda 27 işlemde 655 bin 195 lira, diğer çevre cezalarına yönelik uygulanan 171 idari yaptırımda 18 milyon 656 bin 170 lira, 16 deniz aracına ise 70 milyon 28 bin 296 olmak üzere toplamda 540 milyon 16 bin 660 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 195 tesis de faaliyetten men edildi.

Bu denetimler, çevre kirliliğiyle mücadelede ciddi adımlar atmayı ve çevreyi korumayı amaçlayan bir yaklaşımı yansıtıyor. Çevreye duyarlılık ve uyum sağlama konusunda toplumsal bilinci artırmayı hedefleyen bu tür denetimlerin devam etmesi bekleniyor.

Çevre ve Hava Kalitesi İçin Egzoz Denetimlerinde Sıkı Tedbirler Devreye Girdi: 5,8 Milyon TL'lik Cezalar!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarının egzoz emisyonlarına yönelik denetimleri sıklaştırarak çevre ve canlıların korunmasını hedefliyor. Egzozun neden olduğu hava kirliliğine karşı alınan bu önlemler çerçevesinde Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile yapılan 70 bin 193 araç denetiminde, egzoz emisyon sınır değerini aşan veya emisyon ölçümü yaptırmayan 1291 motorlu taşıt sahibine toplamda 5 milyon 843 bin 802 lira idari para cezası uygulandı.

Bu çerçevede 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 2 bin 896 tesis, 16 deniz aracı ve 1291 motorlu taşıt sahibine çevre mevzuatına aykırı hareket etmelerinden dolayı toplamda 545 milyon 860 bin 462 lira idari para cezası verildi.

Bakanlık, çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında uygulanan bu idari para cezalarını, daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir gelecek için adımlar atılmasına destek olmak amacıyla kullanıyor. Bu tür denetimlerin ve cezaların çevre bilinci oluşturmayı hedefleyen toplumsal bir çaba parçası olduğu unutulmamalıdır.