Arabası olanlar aman dikkat! 'Bir şey olmaz' demeyin, 436 TL cezası var

Trafikte en yaygın karşılaşılan cezalardan biri olan yanlış park cezalarının önüne geçmek için sürücülere önemli bir uyarı yapıldı. Sürücülerin sıkça düştüğü hatalardan biri olan gelişi güzel park etme alışkanlığı, trafik kurallarına aykırı bir davranış olarak kabul ediliyor ve çeşitli alanlarda park etmek veya duraklamak yasaklanmış durumda.



HATALI PARKA CEZAİ YAPTIRIM ARTTI





Ülke genelinde trafik polislerinin denetimleri sıklaştırmasıyla birlikte özellikle hatalı park konusunda cezai yaptırımlar da arttırıldı. 81 ilde yapılan denetimlerde, yanlış park nedeniyle araç sahiplerine 436 TL para cezası kesilmeye başlandı.

Trafikte düzensiz parkın hem trafik akışını olumsuz etkilediği hem de güvenliği tehlikeye attığı unutulmamalıdır. Araçlarını gelişi güzel park eden sürücüler, çevreye ve diğer sürücülere olumsuz etkiler bırakabilir. Bu tür durumların önüne geçmek için sürücülere, özellikle yoğun trafiğin olduğu cadde ve sokaklarda araçlarını otoparklara bırakma uyarısı yapıldı.

Hatalı park yapmanın, sadece para cezası ile sonuçlanmayabileceği aynı zamanda aracın trafik ekipleri tarafından çekilmesine neden olabileceği de belirtildi.