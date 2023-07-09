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Arabası olanlar aman dikkat! Bunu yapanlar 1.670 TL ceza ödemek zorunda kalacak

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Arabası olanlar aman dikkat! Bunu yapanlar 1.670 TL ceza ödemek zorunda kalacak
2023'te trafik cezaları kaç TL oldu? Zamlara inanamayacaksınız...

KDV'lere yapılan zamla birlikte merakla beklenen 2023 trafik cezaları açıklandı. Yılbaşında yürürlüğe giren cezalarla ilgili bilgilere göre, birçok trafik ihlali için vatandaşları yeni ceza tutarları bekliyor.

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler artık ceplerinden 951 TL çıkaracak. Hız sınırını %10-%30 aralığında aşan sürücüler de aynı cezayla karşılaşacaklar. Hız limitini %50'den fazla aşan sürücüler ise 4.064 TL'yi gözden çıkaracaklar.

trafik cezalarına zam

Alkollü araç kullanma ise oldukça ciddi bir suçtur ve bu konuda da cezalar yüksek tutulmaktadır. İlk kez alkollü araçla yakalanan sürücüler 4.064 TL ödemek zorunda kalacaklar. İkinci kez alkollü araç kullanmaktan yakalananlar ise cezalarını 5.096 TL olarak ödeyecekler.

Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası ise oldukça yüksek bir miktar olan 8.090 TL'ye çıkarıldı. Bu nedenle sürücülerin mutlaka ehliyetlerini yanlarında bulundurmaları ve kurallara uymaları önem taşıyor.

Ayrıca, drift yapmak da trafik ihlalleri arasında yer alıyor ve bu suçu işleyenler cezalarını 20.342 TL olarak ödeyecekler.

trafik cezalarına zam

Diğer bir ihlal olan emniyet kemeri takmamak da ciddi cezaları beraberinde getiriyor. 2023 yılı itibarıyla emniyet kemeri ihlali yapan sürücüler 436 TL ceza ödemek zorunda kalacaklar.

Ayrıca yetkisi olmadığı halde çakar veya siren kullananlar da cezalarını 4.064 TL olarak ödeyecekler.

Trafik kurallarına uymak ve güvenli bir sürüş yapmak her sürücünün sorumluluğudur. Bu cezaların amacı trafik güvenliğini sağlamak ve sürücüleri kurallara uymaya teşvik etmektir. Tüm sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri önemlidir.

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