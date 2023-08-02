Arabasını muayeneye götürecekler yolda şaşkına dönüyor! 77 ilde sistem değişti

Araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir duyuru yapıldı ve araç muayene işlemleri için yeni bir dönem başlayacak. Bu yeni uygulama ile araç sahipleri mağdur olmayacaklar. Araç muayenelerinde yaşanan uzun bekleme süreleri ve sorunlar, artık tarih olacak.



GEZİCİ MUAYENE İSTASYONLARI KURULACAK





TÜVTÜRK muayene istasyonlarının yoğunluğu nedeniyle vatandaşlar uzun saatler sıra beklemek zorunda kalabiliyorlardı. Ancak yapılan son açıklamaya göre, en az 3 yıllık araçlar için gezici muayene istasyonları kurulacak. Bu gezici istasyonlar belirli tarihlerde hizmet verecek ve randevu alınarak hızlı bir şekilde işlemler tamamlanacak.

Gezici istasyonlarda araç sahipleri tüm işlemlerini yaptırabilecekler. Egzoz emisyon ölçümleri gibi önemli kontroller de kolayca yapılabilecek. Ancak araç sahiplerinin muayene tarihlerine uygun olarak hareket etmeleri ve kontrollerini aksatmamaları gerekiyor. Aksi takdirde muayeneden geçmek mümkün olmayacak.

Seyyar muayene istasyonları, traktör muayenesi ve egzoz emisyonu ölçümü gibi konularda hizmet verecek. Ancak hava destekli hidrolik frenli araçlar için muayene hizmeti gezici istasyonlarda yapılmayacak, sadece sabit istasyonlarda gerçekleştirilecek.

Gezici istasyonlar sayesinde sabit istasyonlarda yaşanan yoğunluk azalacak ve muayene işlemleri daha hızlı ve kolay şekilde tamamlanacak. Kusurlu araçların trafikte dolaşması önlenerek güvenliğin sağlanması amaçlanıyor. Muayeneden geçemeyen araçlar tekrar muayeneye alınacak ve uygun hale getirilmeden trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

Araç sahiplerinin muayene tarihlerini kaçırmamaları ve muayenelerini zamanında yaptırmaları önem taşıyor. Bu sayede trafikte güvenliği sağlamak ve mağduriyetleri önlemek mümkün olacak. Yeni uygulama, araç sahipleri için kolaylık ve avantaj sağlayacak, trafikte güvenli sürüşün teminatı olacak.