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Arabasını muayeneye götüren şaşıp kalıyor! Kontrol etmeden yola çıkan yandı

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Arabasını muayeneye götüren şaşıp kalıyor! Kontrol etmeden yola çıkan yandı
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren gelişme geldi. Otomobil muayenelerinde mutlaka kontrol edilmesi gerektiğine değinildi. İşte detaylar...

Türkiye'de trafiğe kayıtlı olarak 14 milyonun üzerinde araç yer alırken belirli periyotlarda araç muayenelerinde götürülmesi zorunlu. Muayene sisteminde yeni değişiklikler yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar belirtildi. Yaz lastiği ya da kış lastiği kontrolü yapılması belirtilirken TÜVTÜRK tarafından yapılan duyuruda muayenede dikkat edilmesi gereken unsurlar açıklandı.

KUSURLU OLARAK SONUÇLANACAK

Kurum tarafından yapılan duyuru üzerine yapılan araştırmalarda tehlike sınırı 3 mm diş derinliği altına inen lastiklerde su deşarjı kapasitesi %70 düşerken fren mesafesi %30 arttığı ifade edilerek direksiyon hakimiyeti ise yeni bir lastiğe göre 6-7 kat azaldığı ve aksi bir durum tespit edildiğinde, aracınızın muayenesi kusurlu olarak sonuçlanır.

araç muayenesi

MUAYENEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Seyir halinde olan aracın lastiğinin patlaması aracın kontrolünü neredeyse yok edeceğinden kazaya neden olur. Araç muayenesinde lastiklerin üzerinde bulunan hasarla ya da lastiğe yabancı maddenin batması gözle ve el ile kontrolü sağlanır.Lastiklerde gerçekleşen durumun fark edilmeden hasarlar muayene sırasında tespit edilmesini gerekir. Tersi bir durum tespit edildiğinde, aracınızın muayenesi kusurlu görülür.

Dönüş yönü asimetrik lastiklerde tercih edilir bu lastiklerin araca belirtilen yönde takılması gerekir. Ok şeklinde olan lastiklerin dönmesi gereken yön gösterilir. Araca takılma yönü inside ve outside şeklinde gösterilerek lastikler bulunur. Farklı bir durum görüldüğünde ise aracın muayenesinde sonuç kusurlu görülür. 

Yaşam
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