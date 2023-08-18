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Arabasıyla trafiğe çıkanlar aman dikkat! Farkında olmadan 12 bin 47 TL ceza alabilirsiniz

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Arabasıyla trafiğe çıkanlar aman dikkat! Farkında olmadan 12 bin 47 TL ceza alabilirsiniz
Arabası ile yola çıkanlara önemli uyarı. İstanbul da kırmızı ışıkta geçmeleri önlemek amacı ile denetimler yapılıyor. İşte detaylar…

ARABAYLA TRAFİĞE ÇIKANLAR DİKKAT!

trafik

İstanbul Şişli bölgesinde sivil trafik polisi memurları kırmızı ışıkta geçmeleri önlemek amacıyla denetimde bulundu. Kırmızı ışıkta geçerek kural ihlali yapanlar drone ile izlenirken, kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere toplamda 12 bin 47 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik ekipleri, Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa yolundaki trafik lambalarında denetim yaptı. Kırmızı ışıkta geçerek yapılan kural ihlallerini önlemek için yapılan denetimde, ihlal yaptığı tespit edilen sürücülere polis tarafından uyarılar yapılıp ceza yazıldı.

Kırmızı ışıkta geçerek kural ihlali yapan bir sürücüye 951 lira ceza yazılan yolcu minibüs şoförü, ‘ Kırmızı ışığın farkında değildim.’ Dedi. Bazı sürücüler ceza yememek için ışıkta geçmediğini ifade etse de drone görüntüleri ile yapılan denetimlerle ceza yazılımından kurtulamadı.

Denetimler esnasında kural ihlalinde bulunan vatandaşlar toplamda 12 bin 47 lira ceza yazıldı.

Yaşam
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