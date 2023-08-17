Arabayı boş viteste kullananlar yandı! Bunu öğrendikten sonra tövbe edeceksiniz

Yakıt fiyatlarındaki artışla birlikte araç sahipleri yakıt tasarrufu yöntemleri arayışında. Boş viteste araç kullanmanın yakıt tüketimini azaltıp azaltmadığı konusu ise merak konusu. Uzmanlar, bu konudaki yanılgıları açıklıyor.



SÜRÜŞ TARZI YAKIT TASARRUFU SAĞLIYOR

Sürüş tarzımız, aracımızın yakıt ekonomisini büyük ölçüde belirler. Hızlı sürüş, en verimli araçlarda bile yakıt tüketimini artırabilir. Şehir içi sık dur-kalk yapmak da tüketimi artırır. Bu nedenle, yakıt tasarrufu için dikkatli sürüş hayati önem taşır.

Boş viteste ilerlemenin yakıt tasarrufuna yol açtığı inancı yanıltıcıdır. Modern araçlarda böyle bir etki görülmez. Boş viteste ilerlerken motor rölanti durumunu sürdürmek için yakıt enjeksiyonunu gerektirir, bu da tüketimi artırır. Yokuş aşağı inerken modern araçlar yakıt akışını kesip vites geçişiyle motoru döndürür. Boş viteste yakıt enjeksiyonu gerektiği için tüketimi artırır.

Boş viteste gitmek yalnızca yakıt tüketimini artırmaz, aynı zamanda güvenli sürüşü de tehlikeye atar. Ani tehlikelerle karşılaşmanız durumunda motor gücüne ihtiyaç duyabilirsiniz. Araç viteste kullanmak hem yakıt tasarrufuna katkı sağlar hem de güvenli sürüşü destekler. Ancak eski araçlar bazı durumlarda farklılık gösterebilir.