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Arabistan'dan çıktı Antalya'dan girdi! Çanakkale, İzmir ve Balıkesir'den sonra sıra İstanbul'a geldi

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Arabistan'dan çıktı Antalya'dan girdi! Çanakkale, İzmir ve Balıkesir'den sonra sıra İstanbul'a geldi
Türkiye'ye çöl tozları geldi. Antalya üzerinden giriş yapan bu tozlar Marmarayı sardı. İşte detaylar...

 

BİR BU EKSİKTİ TAM OLDU

Önce Antalya sonra İzmir derken İstanbul’a kadar ulaştı…İşte detaylar…

Arabistan’dan ülkemize kadar ulaşan çöl tozları Türkiye’ye Antalya’dan giriş yapmıştı. Bu tozlar şimdide İzmir, Balıkesir ve Çanakkale’ye ulaştı. Sırada İstanbul var.

hava durumu

İstanbul’a da kısa sürede uaşan bu tozlar ile ilgili kötü haber var. Uzun süredir sıcak havanın etkisinde olan Türkiye şimdide çöl tozları ile burun buruna geldi. Meteorolojik kaynaklardan edinilen bilgilere göre çöl tozları ve nem Türkiye de bir süre daha etkili olacak.

NEM VE TOZ BİR ARADA

Arabistan’dan gelen sıcak hava dalgası ile birlikte çöl tozları da Türkiye’ye taşındı. Özellikle Marmara Bölgesi bu tozların etkisi altına girecek. Kocaeli, Bursa, İstanbul ve Sakarya'da etkinliğini artıran tozlar ciddi sorun teşkil ediyor.

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