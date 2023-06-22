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Araç alıp satarken aman dikkat! Bunu yazmayı unutanların parası buhar olup uçacak

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Araç alıp satarken aman dikkat! Bunu yazmayı unutanların parası buhar olup uçacak
Araç satışında dikkat edilmesi gereken bir dolandırıcılık yöntemi bulunmaktadır. Bu nedenle, araç alımı veya satımı yaparken buna dikkat! Detaylar haberimizde...

Otomobil satışında banka yoluyla yapılan ödemelerde yeni dolandırıcılık yöntemleri ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, araç satışında dikkat edilmesi gereken bazı önemli detaylar bulunmaktadır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DETAYLAR

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Öncelikle, aracın piyasa değeri önemli bir kriterdir. Dolandırıcılar, aracın gerçek değerinden daha düşük bir fiyat belirleyerek ilgi çekmeye çalışırlar. Bu yüzden güvenilir bir satış yapmak için aracın piyasa değeri hakkında bilgi sahibi olmak ve gerçekçi fiyatlarla ilgilenmek önemlidir.

Ayrıca, araç satın alırken ödeme yaptığınız kişiyle ruhsat sahibinin aynı olmasına dikkat etmelisiniz. İkinci el satışlarda, vekaletle satış yapılacak kişinin hesabına değil, aracın ruhsat sahibinin hesabına ödeme yapılması önemlidir. Bu önlem, dolandırılmamak adına etkili bir adımdır.

Banka havaleleriyle yapılan ödemelerde ise açıklama kısmına özen göstermek gerekmektedir. Araç bedeli ödemesi yaparken havale açıklama kısmını boş bırakmamak ve mutlaka aracın plakasını yazarak "Araç bedeli ödemesidir" gibi bir not eklemek önemlidir. Bu sayede, ödemenin doğru bir şekilde alıcıya ulaşması sağlanabilir.

Tüm bu riskleri ortadan kaldırmak isteyen kişiler, noterlerde uygulanan güvenli satış sistemini tercih edebilirler. Güvenli satış sistemi, aracı satmak isteyen kişiyle almak isteyen kişiyi bir aracı kuruluşa başvurarak kaydetme imkanı sağlar. Satış işlemi gerçekleşmeden önce aracın parası aracı kuruluşun belirlediği bir hesaba yatırılır. Satışın gerçekleşmesinin ardından ise para satıcının hesabına aktarılır, böylece güvenli bir satış gerçekleşmiş olur.

Tüm bu adımlar, otomobil satışında dolandırıcılık riskini azaltmaya yardımcı olurken, alıcı ve satıcı arasında güvenli bir ticaret sağlamaktadır. Araç satın alırken ve ödeme yaparken dikkatli olmak, dolandırıcılık girişimlerinden korunmanın en önemli yollarından biridir.

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