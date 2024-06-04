Araç muayenelerinde flaş karar! 81 ildeki sürücüleri ilgilendiriyor

Trafiğe çıkan milyonlarca araç için yılın belir günlerinde Araç muayenesi yaptırmak için gidilen Araç Muayene İstasyonu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Bu karar milyonları aşkın sürücüyü yakından ilgilendiriyor. Detaylar haberimizde…







MİLYONLARCA ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! ARAÇ MUAYENE HİZMETLERİNDE YENİ KARAR

Özelleştirme İdaresi, Karayolları Trafik Kanunu kapsamına giren araç muayene hizmetlerinin çerçeve ve özelleştirme programına dahil edilmesi kararını açıkladı. Cumhurbaşkanının bu konudaki kararı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Araç muayene hizmetinin özelleştirme çerçeve ve programı kapsamında Karayolları Kanunu kapsamına yeniden getirilmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanının bu konudaki kararı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetleri kapsam ve özelleştirme programına dahil edildi. Özelleştirme, işletme hakkı verilmesi, fiili mülkiyet hakkı kurulması, gelir paylaşımı modelleri ve diğer yasal hüküm veya yöntemlerden bir veya birkaçının şirketinizin ihtiyacına göre birlikte veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle gerçekleştirilecektir.

İhale dokümanları ve sözleşmede yer alan hususlar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Kamu hizmetlerinin devamlılığının sağlanması amacıyla özelleştirme işlemi 15 Ağustos 2027 tarihine kadar tamamlanacak.

MEVCUT ARAÇ MUAYENE HİZMETİYLE İLGİLİ SÖZLEŞME SÜRESİ SONA ERİYOR

Özelleştirme İdaresi'nden alınan bilgiye göre, 20 yıl süreyle araç muayene hizmeti verilmesine ilişkin özelleştirme ihalesi 20 Aralık 2004'te Kuzey ve Güney olmak üzere iki bölgede yapıldı.

İhale sonuçlarına göre, 15 Mayıs 2007 tarihinde yatırımcılarla birinci ve ikinci bölgedeki araçların teknik muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmeleri imzalandı. Bu sözleşmelerin süresi 14 Ağustos 2027'de dolacaktır.

Araç muayene istasyonlarındaki araçların açılması, işletilmesi ve muayenesine ilişkin Yönetmelikte "Araç muayene ihalesi için imtiyaz sözleşme süresi bitimi tarihinden en az 5 yıl öncesinde gerekli plan, proje, altyapı ve benzeri işlemler başlatılır ve yeni ihale en geç 15 Ağustos 2027 tarihine kadar sonuçlandırılır." hükmü yer alıyor

Bu kapsamda, söz konusu sözleşmenin sona ermesinden sonra kamu hizmetlerinin kesintisiz olarak devam etmesini sağlamak üzere özelleştirme hazırlıklarına başlayan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Kararnamesi ile araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsam ve programına yeniden entegre edilmiştir.

İMAR PLANI KARARLARI

Öte yandan, bazı mülklere ilişkin KA imar planında yapılacak değişiklikler de onaylandı.

Bu nedenle Muğla'nın Bodrum İlçesi Gökçebel Mahallesi'ndeki gayrimenkul geliştirme planının onaylanmasına karar verildi.

Özelleştirme kapsam ve programında yer alan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Merkez Çorum İlçesi Karaca Mahallesi'ndeki gayrimenkullere ilişkin imar planı değişikliği de onaylandı.