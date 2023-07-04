Araç muayenesi yaptıranlar dikkat! Bunu yapan parasını geri alabilecek

Araçların periyodik olarak muayene edilmesi gerektiği hepimizin bildiği bir gerçektir. Bu zorunlu araç muayeneleri, sürücülerin ve diğer yol kullanıcılarının güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Ticari araçlar yılda bir kez, binek araçlar ise iki yılda bir olmak üzere belirli aralıklarla muayene edilmelidir.

Araç muayeneleri sırasında, araçların mevcut trafik kurallarına uygunluğu ve teknik açıdan güvenli olup olmadığı kontrol edilmektedir. Bu kontroller, fren sistemi, farlar, lastikler, direksiyon sistemi, emisyon değerleri gibi önemli noktalara odaklanmaktadır. Eğer araç muayenesi geçerli kabul edilirse, sürücüler gönül rahatlığıyla yollarına devam edebilirler.

Ancak, yapılan araç muayenesi için ödenen ücretler bazen sürücüleri maddi olarak zorlayabilir. Neyse ki, bu durumda ödenen ücretlerin geri alınması mümkün olabilmektedir. Sürücüler, araç muayenesi sonucunda olumsuz bir değerlendirme alırlarsa ve gerekli onarımları yaptıktan sonra belirli bir süre içerisinde tekrar muayeneye başvururlarsa, önceki muayene ücretlerini geri alabilirler.

PARA İADESİ HAKKINIZ VAR





Ekonomist Cahit Saraçoğlu, araç muayenelerinde az bilinen bir yöntem olan "para iadesi" hakkını tanıttı. Saraçoğlu, bir tüketici hakem heyeti davasında lehine karar verildiğini ve ödediği ücretleri geri aldığını belirtti.

Araç sahipleri, zorunlu araç muayeneleri için TÜVTÜRK'ü ziyaret etmektedir. 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi (MTV) oranı %122,9'dan %61,5'e düşürüldü. Ancak enflasyon nedeniyle araç muayene maliyetleri hala artış göstermektedir.

Cahit Saraçoğlu, Twitter'da yaptığı bir paylaşımda, araç muayenelerinde kredi kartı ödemeleri için alınan ek ücretlerin yasa dışı olduğunu ifade etti.





Araç muayene ücretleri, düzenli olarak gerçekleştirilmesi gereken bir prosedür olan araç muayenesi için ödenen ücretleri ifade eder. Her araç tipi için farklı bir ücretlendirme sistemi bulunur. İşte araç muayene ücretlerinin detayları...

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR?

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork: Bu kategoriye giren araçlar için araç muayene ücreti 1.130,44 lira olarak belirlenmiştir. Bu araçlar, günlük yaşantımızda en sık kullandığımız taşıtlardır ve trafikteki güvenliği sağlamak için düzenli olarak muayene edilmelidir.

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler: Bu daha büyük ve ticari amaçlı araçlar için araç muayene ücreti 1.528,10 lira olarak belirlenmiştir. Bu tür araçlar genellikle yolcu veya yük taşımak için kullanılır ve daha büyük bir sorumluluk gerektirir. Bu nedenle, araç muayeneleri düzenli olarak gerçekleştirilmeli ve güvenlik standartlarına uygunluk sağlanmalıdır.

Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet: Bu kategorideki araçlar için araç muayene ücreti 575,84 lira olarak belirlenmiştir. Traktörler, tarımsal faaliyetlerde kullanılan önemli araçlardır ve trafiğe uygunluklarını kanıtlamak amacıyla düzenli muayenelere tabi tutulmalıdır. Motosiklet ve motorlu bisikletler ise iki tekerlekli araçlar olarak farklı bir ücretlendirme sistemine sahiptir.