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Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

1 Aralık itibari ile araç sahibi olan vatandaşı yakından ilgilendiren uygulama devreye giriyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 11:08
Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

1 Aralık itibari ile araç sahibi olan vatandaşı yakından ilgilendiren uygulama devreye giriyor. Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte kimi şehirlerde kış lastiği uygulaması devreye alınacak iken kış lastiği fiyatları 2024, kış lastiği takmanın maliyeti gibi sorular arama motorlarını adeta aşındırıyor. Peki kış lastiği maliyeti ne kadar? Kış lastiği kaç para? Kış lastiği nedir? Kış lastiği ne işe yarıyor? İşte detaylar... 

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kış mevsimine girilmesi ile birlikte zorunlu olan illerde kış lastiği takma seferberliği başladı. Yapılan açıklamada 1 Aralık itibarıyla ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğunun hayata geçirileceği ifade edildi. Yapılan açıklama akabinde kış lastiği alan vatandaş, adeta araç sanayi bölgelerine akın etmeye başladı. Peki kış lastiği fiyatları ne kadar? 

KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI 2024 

Kış lastiği uygulaması devreye giriyor. Cezai işlemlere maruz kalmak istemeyen vatandaş, aracına kış lastiği taktırmak adına 1 Aralık’a kadar çabasını sürdürüyor. Kış lastiklerinin fiyatları kalitesine göre değişiklik göstererek 11 bin ile 17 bin lira arasında seyrederken, uzman isimler kış lastiği taktırmanın yoğunluğu ile karşılaştıkları zorlukları ifade ediyor.  

Yapılan hesaplamalarda dört adet kış lastiğinin fiyatı 11 bin TL’den başlarken, değişim ücretleri de ortalama 850 TL'den başladığı belirtilmiş bulunuyor.

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor   

KIŞ LASTİĞİ HAYAT KURTARIR 

Uzmanların kış lastiği ile alakalı uyarıları da devam ediyor. Kış mevsiminde yağan kar sebebiyle araçların kaymasını engelleyen ve olası olumsuzlukların önüne geçilmesini sağlayan kış lastiklerinin önemi konusunda gün gün açıklamalar yapılıyor. Kış lastiği taktırmak adına yoğunluğun süregeldiği ifade edilirken, maddiyat bakımından zorluk yaratan bu uygulama 1 Aralık itibari ile başlıyor.  

Kış lastiği taktırmanın yanı sıra ticari araç sahipleri için lastik basınçlarını kontrol etmeleri ve kış şartlarına uygun hız ile takip mesafelerini korumaları gerektiği de  hatırlatılıyor. 

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYIP BİTECEK 

Yapılan açıklamada 1 Aralık itibari ile kış lastiği uygulamasının devreye alınacağı ifade edilirken, 1 Nisan’a kadar takma zorunluluğu mevcut.  

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