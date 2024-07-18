Araç sahiplerinin çilesi sona erdi! 5 dakikada e-Devlet'ten yapılacak

ARABA SAHİPLERİ ARTIK UĞRAŞMANIZA GEREK YOK… ARTIK E-DEVLET'TEN HALLEDECEKSİNİZ…

PTT AŞ, e-Devlet Kapısı iş birliği ile vatandaşlar devletle olan işlerini kolayca halletme imkanı buluyorlar. Buna göre de yeni yapılan açıklamaya göre verilen bu hizmetler daha da arttırılıyor. İşte detaylar…





PTT AŞ, e-Devlet Kapısı üzerinden PTTBank, e-Apostil, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS), Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), Filateli, Kişisel Pul, PTT Kargo, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Telgraf gibi birçok hizmeti vatandaşlara ulaştırıyor. Bunun yanı sıra da bu hizmetlerden ararlanan vatandaşlar hızlı ve güvenilir bir şekilde bu hizmetleri sağlamış oluyorlar.

PTTBank ile ödemesi alınan bir çok hizmet bulunuyor. Bu hizmetler MTV Ödemesi, Yakıt Gaz Sistemi Sorgulama, Kullanıcı İşlemleri, Araç Kilometre Sorgulama, Su-Telefon (GSM)-Doğalgaz-Elektrik Ödemeleri ile HGS ve Havale işlemlerinden oluşuyor. Bu alanlarda yapılan ödemeler hızlı bir şekilde kolayca sistem üzerinden yapılabilmektedir.

E-APOSTİL VE HGS HİZMETLERİ HAKKINDA…

E-Apostil hizmetleri kapsamında kullanıcılar, e-Apostil başvurusu yapabilir, Başvuru Belge Doğrulama ve Genel Başvuru işlemlerini de güvenle gerçekleştirebilir. HGS alanında ise Gerçek veya Tüzel Kişi Bakiye Yükleme, İptal Başvurusu, Geçiş Bilgileri Sorgulama, İhlalli Geçiş Bilgileri Sorgulama ve Hesap Bilgileri Sorgulama gibi hizmetlerler yerine getirilebiliyor. Temmuz ayı itibarıyla HGS kullanıcılarına, gerçek veya tüzel kişi plaka güncelleme ve plaka sıfırlama başvurusu yapabilmeleri için de olanak sağlanmış oluyor.

KAPSAMLI HİZMETLER NELERDİR ?

E-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlar ayırca da Kayıtlı Gönderi Takibi, Posta Kodu Sorgulaması, Talep Öneri Şikayet Başvurusu ve Takibi, PTT KEP Hesabı Online Başvuru, PTT Üzerinden Yapılan Kurum Ödemeleri Sorgulama ve Hesaba Aktarma, En Yakın PTT İş Yerini Sorgulama, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Evrak Doğrulama ve Bireysel Ön Kabul Başvurusu gibi hizmetleri kolay ve hızlı bir şekilde yapabiliyorlar.