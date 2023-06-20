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Aracıyla trafiğe çıkacak olanlar dikkat! Bunu kontrol edin: 8 bin 190 TL cezası var

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Aracıyla trafiğe çıkacak olanlar dikkat! Bunu kontrol edin: 8 bin 190 TL cezası var
Ehliyet sahibi olan ve yolculuk öncesi trafik ceza miktarlarını güncellemeyen milyonlarca araç sahibine, bu ihmal nedeniyle 8 Bin 190 TL tutarında bir ceza kesilmektedir. İşte ayrıntılar...

Ehliyet sahipleri, araç kullanırken ehliyetsiz yola çıkmanın cezasının arttığını bilmesi gerekmektedir. Evden çıkarken ehliyetini yanına almayan ve araç kullanan sürücüler, binlerce liralık bir ceza ile karşı karşıya kalabilirler. 2023 yılı itibariyle ehliyetsiz araç kullanma cezası değişkenlik göstermektedir.

Yasalar çerçevesinde, ehliyetini yanına almadan araç kullanan sürücüler binlerce lira tutarında ceza ile karşı karşıya kalabilirler. Bu ceza miktarı, trafik kurallarını ihlal edenlerin hem maddi hem de hukuki açıdan ciddi sonuçlarla karşılaşabilecekler. 

HEM EHLİYETSİZ HEM BAŞKASININ ARACI İSE CEZA 2 KATI

TRAFİK CEZASI

Eğer aracın sahibi aynı zamanda ehliyetsiz şekilde araç kullanıyorsa, ceza miktarı 8.190,00 ₺ olarak belirlenmiştir. Bu cezanın ödenmesi durumunda ise 15 gün içerisinde % 25 indirim uygulanmaktadır.

Ancak, araç sahibi olmayan bir kişi ehliyetsiz araç kullanıyorsa, ceza miktarı 2 katına çıkmaktadır, yani 16.380,00 ₺ yükselmektedir. Bu nedenle, trafikte ehliyetsiz olarak araç kullanmamak hem yasalara uymak hem de ciddi cezalardan kaçınmak için büyük önem taşımaktadır.

Güncellenmiş olan ehliyetsiz araç kullanma cezası 2023 yılında 8.190,00 ₺ olarak belirlenmiştir ve tüm araçlar için geçerlidir. Eğer aktif olarak araç kullanırken yanınızda ehliyetiniz bulunmuyorsa veya henüz ehliyet almamışsanız, bu ceza ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

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Yaşam
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