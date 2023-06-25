Ardahan ve Sahara'da Şiddetli Dolu Yağışı

Ardahan'ın yüksek yerlerinde aniden bastıran dolu yağışıyla etraf beyaza bürünürken, sürücüler zor anlar yaşadı. Şiddetli dolu ve sağanak yağış nedeni ile Ardahan-Artvin Karayolu'nda ulaşım aksadı. Sahara Geçidi de dolu yağışından dolayı beyaza büründü. Ardahan Valiliği; vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.