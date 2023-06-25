Ardahan ve Sahara'da Şiddetli Dolu Yağışı
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Ardahan ve Sahara'da şiddetli dolu yağışı nedeniyle ulaşım aksadı ve vatandaşlar uyarıldı.
Ardahan ve Sahara'da Şiddetli Dolu Yağışı
Ardahan'ın yüksek yerlerinde aniden bastıran dolu yağışıyla etraf beyaza bürünürken, sürücüler zor anlar yaşadı. Şiddetli dolu ve sağanak yağış nedeni ile Ardahan-Artvin Karayolu'nda ulaşım aksadı. Sahara Geçidi de dolu yağışından dolayı beyaza büründü. Ardahan Valiliği; vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.
Yaşam
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