Arnavutköy'de Apartman Yangını

Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde Yangın

Arnavutköy Haraççı Mahallesi Taşoluk Caddesi'nde yer alan 5 katlı bir apartmanın çatı katından belli olmayan bir sebeple yangın başladı. Alevler kısa zamanda büyüdü. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere çevre ilçelerden birden fazla itfaiye ekipleri ve sağlık personelleri yollandı. Cadde trafiğe kapatılarak yangını söndürme çalışması başladı. Dumandan etkilenmiş olan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması devam etmektedir. Diğer yandan alev alev yanan çatı havadan görüntülendi.