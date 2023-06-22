  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. Arnavutköy'de Apartman Yangını

Arnavutköy'de Apartman Yangını

Yayınlanma:
Arnavutköy'de Apartman Yangını
Arnavutköy Haraççı Mahallesi Taşoluk Caddesi'nde yer alan 5 katlı bir apartmanın çatı katından belli olmayan bir sebeple yangın başladı. Alevler kısa zamanda büyüdü. Dumandan etkilenmiş olan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde Yangın

Arnavutköy Haraççı Mahallesi Taşoluk Caddesi'nde yer alan 5 katlı bir apartmanın çatı katından belli olmayan bir sebeple yangın başladı. Alevler kısa zamanda büyüdü. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere çevre ilçelerden birden fazla itfaiye ekipleri ve sağlık personelleri yollandı. Cadde trafiğe kapatılarak yangını söndürme çalışması başladı. Dumandan etkilenmiş olan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması devam etmektedir. Diğer yandan alev alev yanan çatı havadan görüntülendi.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yaşam
Adana'nın Çukurova ilçesinde orman yangını
Adana'nın Çukurova ilçesinde orman yangını
Serdivan'da Motosikletli Adamın İlginç İsteği
Serdivan'da Motosikletli Adamın İlginç İsteği
Bursa'nın Yıldızbağları'nda Otomobil Kazası: 5 Yaralı
Bursa'nın Yıldızbağları'nda Otomobil Kazası: 5 Yaralı
Arsuz'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
Arsuz'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
Muğla'da Orman Yangını: Ekipler Söndürme Çalışmalarına Devam Ediyor
Muğla'da Orman Yangını: Ekipler Söndürme Çalışmalarına Devam Ediyor
Kaş İkizce Mahallesi'nde Orman Yangını
Kaş İkizce Mahallesi'nde Orman Yangını
Muğla Sarıana Mahallesi'nde Orman Yangını
Muğla Sarıana Mahallesi'nde Orman Yangını
Çayda Çıra Mahallesi'nde Büyük Şaşkınlık: Ekmekte Hamam Böceği Çıktı
Çayda Çıra Mahallesi'nde Büyük Şaşkınlık: Ekmekte Hamam Böceği Çıktı