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Arnavutköy'de Korkutan Rögar Kapağı İhmali

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Arnavutköy'de Korkutan Rögar Kapağı İhmali
Arnavutköy Nenehatun Mahallesi Beyit Sokak'ta yer alan rögar kapağı İSKİ ekipleri tarafından iyi yerleştirilemeyince araç sürücülerinin korkusu halini aldı. Sokaktan geçmeyi başaran yabancı araç sürücülerinin fark edemeyerek çarptığı kapak sonrasında ise araçlarında hasar oluştu.

Arnavutköy Nenehatun Mahallesi Beyit Sokak'ta yer alan rögar kapağı İSKİ ekipleri tarafından iyi yerleştirilemeyince araç sürücülerinin korkusu halini aldı. Sokaktan geçmeyi başaran yabancı araç sürücülerinin fark edemeyerek çarptığı kapak sonrasında ise araçlarında hasar oluştu.

En son 4 gün önce meydana gelen kaza da Özal Durgun yönetimindeki otomobil kapağa çarpmasının ardından sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan çıktı. Gerçekleşen kazanın ardından otomobilde hasar oluştu. Otomobil kazaya karıştığı esnada sokakta herhangi birinin ya da bir başka aracın olmaması da tahmin edilen bir faciayı önledi.

Mahalle sakinlerinden Refik Budak “Belediye takıyor ancak hurdacılar gelip söküyorlar sonra satıyorlar. Belki şimdiye dek 10 kere bunlar takıldı ancak sökülüp çalındı yine de. Bugün normal oluyor kapanıyor ancak yarın yine açılıyor dikkat etseler de anlaşılmıyor. Biz mahalleli olarak biliyoruz ancak bilmeyen vatandaşlar bu arkadaş gibi kazaya karışıyor” ifadelerine yer verdi.

Rögar kapağına çarpan ve aracında zarar meydana gelen Özal Durgun, “Rögar kapağı yerinde yoktu göremedim ve çarptım. Çarptıktan sonra depom delindi lastiklerim patladı yaklaşık 100 bin TL zararım var. Arkadaşlarım daha önceden İSKİ'yi arayıp 3 defa kayıt oluşturmuşlar ama bir müdahale edilmemiş. Yazık günah buraya çocuklar düşebilir gereğinin yapılmasını istiyorum” diye konuştu.

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