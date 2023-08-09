Arsa alıp satarken bu tuzağa aman düşmeyin! Hisseli arsada büyük vurgun

İstanbul'a yakın bölgelerde hisseli arazi alanların sayısında artışlar yaşanırken elinde birikimini değerlendirmek isteyenler ise bazı fırsatçıların kurbanı olabiliyor.

Silivri Emlak Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altınkök, bu yönde yatırım yapmak isteyenlerin dikkatini çekti.

Türkiye'de 2023 yılının ilk yarısında konut sayısı 565 bin olurken konut dışı gayrimenkul satışı ise 808 bin olarak kayıtlarda yerini aldı. İstanbul'un merkezi ilçelerinde boş arsa bulmak oldukça zor hale geldi. Bu durumda Silivri ya da yakın şehirlerde arsa tara alımlarında artışlar yaşandı. Ocak ve Haziran döneminde İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de toplamda 122 binin üzerinde konut dışı emlakçılar da hareketlilik gerçekleşti.





MAKET ÜZERİNDE SATIŞA DİKKAT

Başkan Altınkök, İstanbul'un batısında bulunan Silivri'nin megakentte yakın tarla ve arsa yatırımı yapmak isteyenlerin ilk adresi haline geldiğini belirtti. Enflasyona karşı paranın korunması için birikimler artarken konut alamayanların deprem ve Covid 19 nedeniyle İstanbul'da uzaklaşmak istedikleri görüldü.

Vatandaşların niyetini kötüye kullanan fırsatçılar da ortaya çıktı. Bölgede hisseli arsa ve hisseli tarla satışlarında yoğunluk olurken küçük yatırımcılar ellerindeki parayı değerlendirmek istiyor. Bölgenin yabancısı olan bazı emlakçılar ise iş yapma peşine düşerek bilmedikleri halde maket üzerinden satış yapmaya başladı. Altınkök, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için uyarılarda bulundu.