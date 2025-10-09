Arslantepe Höyüğü'nde yaklaşık 5 bin 500 yıllık 9 kılıç tarihe ışık tutuyor

1976 kazısında gün yüzüne çıkan buluntular Anadolu'nun erken devletleşmesini aydınlatıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Anadolu'da kurulan ilk şehir devleti olarak kabul edilen Arslantepe Höyüğünde, 1976'daki kazılarda çıkarılan yaklaşık 5 bin 500 yıllık 9 kılıç, arkeoloji çevrelerinde büyük ilgi uyandırdı.

Roma La Sapienza Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülen kazılarda, höyüğün saray kısmında bulunan bu kılıçlar dönemin askeri sistemi ve devletleşme sürecine ilişkin önemli veriler sunuyor.

Kılıçların yaklaşık 1 metre uzunluğunda olduğu, üçünün gümüş işlemeli kabzalara sahip olduğu ve dünyanın bilinen en eski kılıçları arasında yer aldığı belirtiliyor.

Uzmanlar, kılıçların Milattan Önce 3 bin 400 yıllarına tarihlendiğini, bakır ve arsenik karışımlı malzemeden yapıldıklarını ve üzerlerinde gümüş işlemeli motifler bulunduğunu vurguluyor.

Malatya Müzesi Müdürü Murat Ata, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Bu eserler, dönemin en önemli teknolojisini yansıtmaktadır. Milattan Önce 3 bin 400 yıllarına tarihlenen bu kılıçlar, bakır ve arsenik karışımlı olup üzerlerinde gümüş işlemeli motifler bulunmaktadır. 6 kılıcımız geçici olarak İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sergileniyor, üç kılıcı ise Malatya Arkeoloji Müzesi'nde sergiliyoruz." dedi.

Ata, Malatya Arkeoloji Müzesi'nde bulunan kılıçların ilerleyen dönemde Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacağını da sözlerine ekledi.

