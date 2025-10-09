Arslantepe Höyüğü'nde yaklaşık 5 bin 500 yıllık 9 kılıç tarihe ışık tutuyor

UNESCO listesindeki Arslantepe Höyüğü'nde 1976'da bulunan yaklaşık 5 bin 500 yıllık 9 kılıç, Anadolu'nun erken devletleşme ve askeri yapısına ışık tutuyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 11:32
Arslantepe Höyüğü'nde yaklaşık 5 bin 500 yıllık 9 kılıç tarihe ışık tutuyor

Arslantepe Höyüğü'nde yaklaşık 5 bin 500 yıllık 9 kılıç tarihe ışık tutuyor

1976 kazısında gün yüzüne çıkan buluntular Anadolu'nun erken devletleşmesini aydınlatıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Anadolu'da kurulan ilk şehir devleti olarak kabul edilen Arslantepe Höyüğünde, 1976'daki kazılarda çıkarılan yaklaşık 5 bin 500 yıllık 9 kılıç, arkeoloji çevrelerinde büyük ilgi uyandırdı.

Roma La Sapienza Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülen kazılarda, höyüğün saray kısmında bulunan bu kılıçlar dönemin askeri sistemi ve devletleşme sürecine ilişkin önemli veriler sunuyor.

Kılıçların yaklaşık 1 metre uzunluğunda olduğu, üçünün gümüş işlemeli kabzalara sahip olduğu ve dünyanın bilinen en eski kılıçları arasında yer aldığı belirtiliyor.

Uzmanlar, kılıçların Milattan Önce 3 bin 400 yıllarına tarihlendiğini, bakır ve arsenik karışımlı malzemeden yapıldıklarını ve üzerlerinde gümüş işlemeli motifler bulunduğunu vurguluyor.

Malatya Müzesi Müdürü Murat Ata, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Bu eserler, dönemin en önemli teknolojisini yansıtmaktadır. Milattan Önce 3 bin 400 yıllarına tarihlenen bu kılıçlar, bakır ve arsenik karışımlı olup üzerlerinde gümüş işlemeli motifler bulunmaktadır. 6 kılıcımız geçici olarak İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sergileniyor, üç kılıcı ise Malatya Arkeoloji Müzesi'nde sergiliyoruz." dedi.

Ata, Malatya Arkeoloji Müzesi'nde bulunan kılıçların ilerleyen dönemde Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacağını da sözlerine ekledi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Anadolu'da kurulan ilk şehir devleti olan Malatya'daki...

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Anadolu'da kurulan ilk şehir devleti olan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde 1976'daki kazılarda çıkarılan yaklaşık 5 bin 500 yıllık kılıçlar tarihe ışık tutuyor. Dünyanın bulunan en eski kılıçları olduğu belirtilen 9 kılıç, o dönemdeki askeri sistem hakkında bilgi veriyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Anadolu'da kurulan ilk şehir devleti olan Malatya'daki...

İLGİLİ HABERLER

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden Sevgililer Günü Konseri
2
Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!
3
Taşıt kredilerinde yeni dönem 11 ödeme planı oluşturuldu!
4
Resimdeki heykellerden canlı olanı sadece gözlük kullanmayanlar bulabiliyor!
5
Anneanneler, babaanneler haklı çıktı! Beğenmeyip çöpe atan çok üzülecek
6
Malatya Kültür Yolu Festivali'nde Konser, Tiyatro ve Atölyeler
7
Arslantepe Höyüğü'nde yaklaşık 5 bin 500 yıllık 9 kılıç tarihe ışık tutuyor

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında