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Arsuz'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

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Arsuz'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Madenli Mahallesi'nde park halinde duran bir araçta yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ancak araç kullanılamaz hale geldi.

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