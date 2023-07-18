Artık hiçbir evde çiçekler solmayacak! Bu yöntem ile çiçekler çoğalıyor: Uygulaması oldukça basit

Çiçekler evdeki en güzel dekorasyonlardan biridir ama aynı zamanda ferahlatıcı canlılardır. Bu nedenle zamanla çiçek sayısını artırmak isteyebilirsiniz. Profesyonel bir çiçekçi olmadan çiçek yetiştirmek mümkündür. Bu işin sırrını bilenler çiçek sayısını arttırabilir.

Daha fazla çiçek istiyorsanız, burası en iyi yer. Çiçek üretimi hakkında bilmeniz gerekli olan her şeyi derledik. Aktaracağımız yöntemler sayesinde işiniz kolaylaşacak ve evinize daha çok çiçek dikebileceksiniz.

SALON ÇİÇEKLERİ NASIL ÇOĞALTILIR?





Onlara iyi bakarsanız, ev bitkileri uzun süre dayanabilir. Ev bitkilerinin bu kadar uzun yaşamasının ana nedenlerinden biri, bulundukları alanı sevmek ve ona değer vermektir. Bazı ev bitkileri zamanla çürümeye başlar, ancak yine de geçimini sağlayabilecek kökler bırakır. Çürük köklerden sağlıklı kökler ayrılarak bitki çoğaltma yapılabilir. Bu çoğaltma işlemi, bitkinin köklerinden kesilerek ve çürümemiş köklerin başka saksıya nakledilmesiyle yapılır. Bu şekilde çıkarılan kökler, doğru ışık ve sıcaklıkta tekrar büyüyecektir. İç mekan çiçeklerini arttırmanın birçok yolu vardır.

"Suya yerleştirilerek yenilenme süreci nasıl gerçekleşir?"

Bu çoğaltma durumu en pratik olanlardan biridir. Bu üreme sürecinde çiçeklerin yaprakları kesilerek gövdeden suya konulur. Yaklaşık 10 gün bu suda bekletilir. Böylece zamanla beklenen yapraklar kök salacaktır. Yaprakları tabandan tekrar saksıya koyun ve dikin. Dikimden sonra tekrar bu saksıda büyümesi gerekir.





Çelik çoğaltma işlemi nasıl işliyor?

Bu yöntem tercih edilir çünkü herkes bunu bilmez, ancak akılda kalma olasılığı biraz daha düşüktür. Bu yöntem sayesinde çiçek yeniden çoğalabilmektedir. Bu çoğaltma yöntemi olası değildir, ancak kesinlikle denemeye değer. Bu yöntemde çiçekli dallar kırılarak farklı toprağa ekilir. Çiçeğin tohumları ve dalları bu toprağı tercih ederse kısa sürede güzelce gelişir.

Bitkilerin bakımları da çok zor ve değerlidir. Bitkileri bizim gördüğümüz gibi görmek onları korumalı ve ihtiyaç duydukları fırsatı onlara vermelidir. Bu sayede çevre daha güzel hale gelir ve daha güzel bir dünya yaratılır.