Artvin Ardanuç’ta Çığ: 3 Çobandan Birinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Artvin’in Ardanuç ilçesi Aksu Yaylası’nda çığ düştü; 3 çobandan birinin cansız bedenine ulaşıldı, 2 çobanın aranmasına devam ediliyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 17:36
Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekerya köyü Aksu Yaylası’nda sabah saatlerinde meydana gelen çığ sonucunda yaylada hayvancılık yapan 3 çoban ve sürünün bir kısmı çığın altında kaldı.

Arama-kurtarma çalışmaları

İhbar üzerine bölgeye AFAD koordinesinde arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında bölgeye ulaşan ekipler, çığ altında kalmayan koyun sürüsüne ulaşarak sürüyü güvenli bölgeye tahliye etti.

Arama-kurtarma çalışmaları sonucu çobanlardan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer iki kayıp çobanın bulunması için çalışmalar sürerken, bölgede etkili olan soğuk ve dondurucu hava koşulları ekiplerin çalışmalarını güçleştiriyor.

Güncel durum

Yetkililer, kayıp diğer çobanlara ulaşmak için arama çalışmalarının devam ettiğini bildiriyor. Bölgede güvenlik ve kurtarma faaliyetleri öncelikli olarak yürütülüyor.

